Desde el principio del programa, las cosas no fluyeron entre ellas . Violeta aseguraba antes de su participación que no le gustaría nada coincidir con Oriana. Un comentario que no fue de agrado para la venezolana, que recibió a su compañera entre nauseas y mal rollo. ¡Así fue el tenso primer encuentro de Violeta y Oriana en 'Crazy Trip Tailandia'!

Dicen que después de la tormenta viene la calma... pero la cosa no fue mejorando entre ellas a lo largo que pasaban los días de convivencia. Oriana empezó a tener un complicidad especial con Albert Barranco, ex de Violeta. Algo que a la valenciana no le hizo nada de gracia. Sin dudarlo, Violeta decidió meterse en medio del romance, advirtiendo a Oriana de cómo era Barranco realmente y aconsejándola que no se enamorada de él bajo ningún concepto.