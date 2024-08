La historia de amor de Steisy y Labrador: la influencer se enamoró perdidamente y le confesó todo en 'Crazy Trip Tailandia'

Steisy y Labrador han coincidido, a lo largo de los años, en numerosos platós de televisión, pero no sería hasta su participación en ‘Crazy Trip Tailandia’ cuando su inquebrantable amistad podría haberse transformado en algo más. La de Granada se embarcaba, junto a Labrador, Oriana Marzoli, Albert Barranco y Violeta Mangriñán, a una aventura por Tailandia, pero lo que no se esperaba era acabar enamorándose perdidamente de uno de sus compañeros de viaje. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ vivía una intensa historia de amor con Labrador en ‘Crazy Trip Tailandia’ y no dudaba en confesarle todos sus sentimientos. ¡Descubre todos los detalles en vídeo!