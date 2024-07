Pablo Pisa estalla contra Patricia Steisy: "Estoy harto de callarme, vamos a hablar todos y de todo"

El cabreo del arquitecto tras el desahogo público de la exconcursante de 'Supervivientes' por su "ausencia como padre"

El madrileño ha explotado después de "desprecios públicos" por parte de la madre de su hija

El comunicado de Steisy: "Estaba equivocada en todo si esto me hace perder a mi pareja"

Pablo Pisa ha estallado contra Patricia Steisy por, según él, dejarle como "mal padre" públicamente en repetidas ocasiones. El influencer ha compartido unas historias a través de Instagram en las que ha brotado duramente contra la madre de su hija, que ha emitido un comunicado tras el monumental cabreo de su pareja. Muy alterado, el arquitecto se ha defendido de los "ataques" de la exconcursante de 'Supervivientes', dejando claro que su relación está en la cuerda floja.

El madrileño hacía saltar todo por los aires hace unas horas publicando en sus redes una serie de vídeos en los que se mostraba muy cabreado. Con el tono de voz muy elevado, y dejando claro que ha llegado a su límite, Pablo Pisa hacía ver que estaba "harto de desprecios públicos por parte de su pareja". Dando golpes, intentando desahogarse, el que fuera defensor de Steisy durante su paso por 'Pesadilla en el Paraíso' alegaba que si ella hablaba, ahora iban a "hablar todos y de todo".

"Jamás he entrado en nada, pero es que ya no aguanto más. Estoy hasta las pelotas de callarme y de tener que estar aguantando a cada subnormal que me dice que tengo a Patricia "abandonada" y que soy "un vago". Y que me dedico a "limpiar tonterías que no corren prisa". No puedo más. Todo lo que hago en el día no vale de nada, ¿verdad? Si tan mal padre soy, si tan abandonada te tengo, que solo estoy en la obra…Estos contratos no valen de nada, ¿verdad?", pregunta de forma retórica Pablo Pisa.

Y es que el joven asegura que es él quien se encarga de gestionar el trabajo de su pareja. "Ella con la repre no se entiende y estoy yo siempre de por medio. Y su gestor me llama a mí, y hago yo su renta. Yo hago todo, pero es que yo no hago nada. Soy un despojo de ser humano", ha dicho en tono irónico el arquitecto, que ha metido por medio también a la hermana de Patricia Steisy, con la que ella se había estado desahogando días antes públicamente por esta "ausencia" de su pareja, que se había ido "a jugar al pádel" mientras ellas se quedaban con la niña y con los perros.

Un "ataque" para el que Pablo Pisa también ha tenido explicación: "No me considero mal padre. Esta mañana he estado dos horas fuera de casa porque he ido a jugar al pádel y después he invitado a mi cuñado a desayunar. Son dos horas que me he ido en toda la semana porque llevaba sin jugar desde la semana pasada. Creo que es sano en la paternidad hacer deporte y salir de casa".

Quizá por ese desahogo entre hermanas, el influencer ha terminado metiendo por medio a su cuñada. "Si tienes calor, te pongo el aire. Y a tu hermana, también. También le pongo dos aire. Llama tu hermana, dice que en el hospital público ha pasado no se qué y le pago el seguro médico de su hijo, que lo pago yo todos los meses. Lo pago yo porque salió de mí. Y el aire acondicionado de su madre también salió de mí. Vivo por y para ellos... Estoy harto. Y no se me respeta, como si yo fuese un imbécil", ha continuado expresando el padre de Athenea.