Bárbara Rey rompe el silencio tras la filtración de las fotografías íntimas con el emérito: "Aquí hay mucho mar de fondo"

Después de días en los que permaneció fuera del foco mediático, Bárbara Rey ha reaparecido y ofrecido sus primeras declaraciones en relación con la reciente filtración de fotografías comprometedoras junto al rey emérito . Este material gráfico supone la primera ocasión en la que se observa al monarca en una situación de intimidad con alguien que no es la reina Sofía.

La vedette se ha mostrado afectada y muy reservada: "Sabes que te aprecio mucho, pero estoy huyendo de vosotros porque no voy a hablar de nada", ha afirmado con tono serio. A pesar de su inaccesibilidad, ha dejado entrever su frustración por la situación, comentando que no entiende "cómo no han podido frenar esto". "Aquí hay mucho mar de fondo", ha revelado.