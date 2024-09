Ante esto, Anna Gurguí, que fue la persona encargada de dar esa información la semana pasada en el programa, rectifica en sus palabras. "Me he sentido utilizada" , confiesa la colaboradora del videopodcast, la cual asegura que una fuente muy fiable y cercana al cantante fue quien le dijo que Laura Escanes había acudido al concierto en secreto. De este modo, tanto la influencer como la colaboradora han sido víctimas de una emboscada, cuyo objetivo podría haber sido volver a relacionar a la catalana con el músico.

Por otra parte, la tiktoker no entiende por qué el cantante confirmó a la prensa que la creadora de contenido sí había asistido a su concierto. "Álvaro tenía claro que no estaba ahí", señaliza Anna Gurguí, la cual sabe de muy buena mano que el intérprete de 'Todo contigo' era consciente de que no decía la verdad en el momento en el que habló con la prensa sobre la posible asistencia de su ex a su actuación.