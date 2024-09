Casi dos semanas después de dar a luz a su bebé , Fani Carbajo se sincera en su canal de mtmad sobre su desgarradora experiencia. La exconcursante de ' Supervivientes ' recuerda cómo fueron sus peores horas en el hospital y habla del estado crítico en el que se encontraba durante el parto de su hija Victoria . La influencer y su novio Fran Benito explican las durísimas situaciones a las que se enfrentaron, las cuales no les dejaron disfrutar del nacimiento de su hija como a ellos les hubiese gustado.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' vivió un infierno durante los tres días que estuvo de parto . Estefanía, que tampoco tuvo una buena experiencia dando a luz a su hijo Emilio , asegura que para ella fue todo un calvario su larga estancia en el hospital. Además de los dolores, las contracciones y la angustia al ver que su hija no nacía, pese a sus grandes esfuerzos, la influencer se enfrentó a otro problema. “Me levantaba todo el rato sangrando” , confiesa Fani Carbajo mientras recuerda lo impactante que fue para ella verse en ese estado tan grave.

"Pensaba que me moría", asegura la exconcursante de 'Supervivientes', que pasó por unas horas críticas, ya que no paraba de sangrar y de expulsar líquido mientras el bebé aún se encontraba en su vientre. La influencer, que entro en el hospital el viernes a primera hora, estuvo empujando durante tres días con sus correspondientes noches. Tras ver que no lograba dilatar lo suficiente y que Victoria y ella podían correr peligro, Fani Carbajo entró en el quirófano para tener finalmente un parto por cesárea.