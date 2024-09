A lo largo de sus terapias en ‘Me quedo conmigo’, Elena Tablada se ha sincerado como nunca, mostrando su faceta más vulnerable y abriendo la puerta a una parcela de su intimidad. La empresaria, que ha aprendido lo que no quiere volver a aguantar en un hombre tras su separación de Javier Ungría, ha mostrado la estancia en la que se refugia para que sus hijas no la vean llorar . La que fuera concursante de ‘Bailando con las estrellas’ cuenta cómo ha conseguido crear ese espacio al que llama “mi burbuja”.

La modelo, de ascendencia cubana, ha explicado el motivo que le llevó a querer hacer un rincón exclusivamente para ella. “Cuando me separé, me di cuenta de que no tenía ningún espacio para llorar”, reflexiona la influencer. Además, Elena cuenta todos los elementos indispensables de los que dispone en su espacio personal.