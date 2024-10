Adara Molinero habla por primera vez del trastorno que le han diagnosticado: "Mi madre me ha aconsejado no contarlo"

Adara Molinero habla por primera vez del trastorno que le han diagnosticado . La ganadora de 'Gran Hermano VIP ' se ha puesto en manos de profesionales para entender determinados aspectos de su personalidad. Tras ser evaluada por un psicólogo clínico y después de realizarle varias pruebas y tests , la exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido un diagnóstico que no ha dudado en compartir.

Adara Molinero reconoce haber tenido "desde muy pequeña tenía problemas para concentrarme, para estudiar... se me olvidaban las cosas". Estos problemas, que sus seguidores habrán podido ver "cuando he estado en un programa", han terminado causándole dificultades para hacer su "vida con normalidad".

Por este motivo, y en busca de una solución, Adara ha decidido ponerse en manos de profesionales. La influencer, que ha sido puesta en tratamiento y está recibiendo medicación para controlar sus síntomas, ha querido visibilizar su trastorno a través de las redes sociales en contra de los consejos de su madre, que le ha pedido no hacer público su problema.

El TDAH "rige" su vida y la "domina en cierto modo". Sin embargo, este diagnóstico no ha supuesto tristeza o malestar para la exnovia de Álex Ghita, que reconoce que saber 'lo que tenía' fue más un "alivio". "No sentí tristeza, sino alivio al haber podido encontrar respuesta a todo lo que le ha pasado en su vida. Sabiendo que tengo TDAH me lo tomo todo de forma diferente", ha dicho mientras reconoce estar ahora mucho más feliz.