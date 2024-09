Elena Tablada ha vivido situaciones muy complicadas, relacionadas con el terreno amoroso, a lo largo de toda su vida. Ahora que ha dado el paso de enfrentarse a todo lo que ha vivido en ‘Me quedo conmigo’, la empresaria ha conseguido abrir los ojos para poder establecer líneas rojas. Después de destapar el rechazo de Javier Ungría hacia su hija Ella , la diseñadora cuenta los límites que ha aprendido de su relación con el empresario y lo que no piensa volver a tolerar en un hombre.

La que fuera concursante de ‘Bailando con las estrellas’ tiene muy claro lo que no está dispuesta a pasar por alto en un futuro noviazgo. Para la empresaria, es crucial el comportamiento que su pareja tenga con su familia, ya que será “el ejemplo que sus hijas van a ver”. Además, Elena explica el aspecto de un hombre que le haría descartar fulminantemente tener un proyecto de futuro: “No entraría en mi valoración, no me voy a fijar”.