Pese a haberse quedado sin su plan de ir a casa de Ruth Basauri, la que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso' invita a su piso a Alba Álvarez. Antes de que la influencer llegase a su casa, Tania Déniz habla largo y tendido sobre lo que siente por ambas , las cuales en muy poco tiempo se han convertido en una parte muy importante de su vida. " No son solo compañeras, las considero amigas , sé que las cuento algo y no van a decir nada", subraya la joven, la cual considera que ha encontrado a "gente de verdad" en el mundo de las redes sociales gracias a ellas.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa que en el mundo de las creadoras de contenido hay mucha competencia y por ello es muy difícil hacer amigas. Una situación que no ha vivido con Ruth Basauri o Alba Álvarez, con las que ha llegado a congeniar no solo a nivel laboral, sino también personal. “Hablamos todo y hay cero envidias”, comenta Tania Déniz, que asegura que está orgullosa de no ser amiga de todo el mundo, “prefiero tener dos amigas contadas a tener cien que no son reales”, apunta.