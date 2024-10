Ruth Basauri rompe con su novio un año y medio después del nacimiento de su hijo

La extronista de 'MyHyV' estalla tras las últimas declaraciones de su ex y cuenta toda la verdad sobre su ruptura

Así reaccionaba la de Basauri contra aquellos que decían que iba a ser "mamá soltera"

Ruth Basauri rompe con su novio un año y medio después del nacimiento de su hijo. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' lleva mucho tiempo callando. Su relación con Javy López, el cantante cubano de 'El combo dominicano' con el que ha estado saliendo durante los últimos años, ha terminado. Molesta con las explicaciones que el padre de su hijo Dylan ha dado a través de las redes, la bilbaína estalla y cuenta toda la verdad sobre su ruptura.

Era ella la que en primera instancia se animaba a hablar sobre el fin de su relación. Tras semanas de rumores, la que fuera pretendienta de Manu Lombardo en 'MyHyV' rompía este fin de semana su silencio a través de su canal de difusión para confirmar lo que para muchos era ya un secreto a voces.

A través de un sincero comunicado, Ruth reconocía la crisis permanente que ha marcado su relación a distancia. El nacimiento de su hijo y la soledad que la influencer ha sentido a lo largo de toda su relación son claves para entender su ruptura.

"Efectivamente las cosas no están como siempre. Quiero aclarar que esta decisión no se debe a infidelidades ni a falta de amor entre nosotros. A veces, el amor no es suficiente para que una relación funcione. No siempre es posible compaginar la vida personal y profesional con el amor- Explicaciones como "le/me conociste así" no son válidas porque ambos teníamos vidas que han cambiado y hemos creado lo más bonito en conjunto", dice mientras se desahoga con su comunidad de seguidores.

"Tampoco me vale el que yo me mueva una vez más de ciudad, porque ya lo intenté, estuve casi un año, caí en depresión", confiesa mientras habla de lo sola que ha estado y se ha sentido. "Pasé un aborto sola y mucho tiempo sin el apoyo necesario, no por falta de amor, sino una vez más por otras razones obvias laborales que ya no son compatibles conmigo, ni quiero seguir formando parte", explica haciendo referencia a las soluciones tardías que su pareja le habría tratado de dar en un intento de evitar que su historia se acabase.

"Siempre, y quiero dejar claro (desde la primera conversación), he sido la primera en apoyarle para que creciese en su música, buscándole medios para poder crecer. Pero también es cierto que desde que hay una personita más, pedí por favor poder gestionar todo esto de manera diferente, como me prometió. Lo único que pedía era que pudiéramos manejar esto con calma y sin presión, permitiendo que las cosas se supieran cuando fuera el momento adecuado. No ha podido ser (...)", continúa mientras "por respeto a lo que compartimos y a lo que nos hemos querido y aún nos queremos", pide "que se mantenga la paz y el respeto".

La respuesta y reacción de Javy López hace estallar a Ruth Basauri: su enfrentamiento en público

Javy ha reaccionado y ha querido defenderse de todas aquellas críticas que ha recibido tras las declaraciones de Ruth. El cubano ha reconocido sus ausencias, justificándolas con su trabajo en Galicia. "Siempre que podía, desde luego estaba", ha dicho en TikTok explicando que muy recientemente ha mantenido una conversación con Ruth para intentar "recuperar a mi familia". Su discurso, tratando de dirimir responsabilidades, ha provocado que la de Basauri estalle en comentarios.

"Javier, cuenta todo. Ya que cuentas. No me tires de la lengua, que prefiero estar callada", advierte la mamá del pequeño Dylan minutos antes de contar los verdaderos motivos por los que ha decidido no continuar con su relación. "Claro que me has dado opciones sabiendo que para mí no eran válidas ya. Cuenta cuántas veces hemos hablado, lo sola que te he dicho que me siento siempre, ¿dónde estabas cuando estaba en el hospital con un aborto? Promesas falsas… no quiero guerras", dice recordando una vez más la ausencia del cantante a lo largo de prácticamente toda su relación.