“Se me ha venido todo encima”, confiesa Tania Déniz entre lágrimas y lamentos por no tener a alguien con quien desahogarse de sus problemas personales. La influencer está devastada y más ahora que también se encuentra atravesando dificultades familiares que no le dejan conciliar el sueño. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido abrirse en canal y contar a través de mtmad todo lo que le está pasando y no solo con Ana Nicolás. ¡Entérate de todo en el capítulo íntegro!