Por su parte, Alba Álvarez defiende que el vínculo que tiene con Cristian es totalmente real. "No se lo creen, pero es normal, porque la gente vende una vida súper feliz y luego no es una realidad", apunta la creadora de contenido, la cual está segura de sus sentimientos hacia el exconcursante de 'Supervivientes'. Además, la influencer reitera que ella jamás ha sido una persona 'doble cara' en lo que a su relación se refiere, por lo que no fingiría ser la pareja perfecta para después criticar a su chico por la espalda.