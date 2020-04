Cristian ATM adelantó su final en 'MyH' por una confidencia: "No tengo nada más que hacer aquí"

Steisy contó que Anabel Hernández había tenido algo con un expretendiente que se llamaba Rubén. Según ella, la favorita de Cristian había dormido con ese chico en la casa de una antigua pretendienta, Shaila. Una información que la protagonista de la confidencia no tardó en desmentir con un tremendo enfado.

Anabel Hernández y Steisy se enzarzaron en una tremenda discusión y ni se dieron cuenta de la cara de circunstancias que tenía Cristian ATM, que no podía ocultar que estaba de lo más afectado por la confidencia. Hay que recordar que ella era su favorita y ambos habían vivido una historia de lo más especial en ‘MyHyV’ durante cinco meses.

En pleno fragor de la batalla, el tronista abandonó el plató del ‘dating show’ para aclarar sus ideas y prepararse para tomar una decisión. Al entrar, aseguró que ya no tenía “nada más que hacer” en el programa. Las cosas no habían “salido como esperaba” y, antes de decir en voz alta la decisión que había tomado, quiso dedicarle unas bonitas palabras a Manu Lombardo: “Eres lo más grande que me llevo de aquí”, dijo.