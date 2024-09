Pedro Jota ha sido el encargado de hablar con los vecinos de la madre de la tercera finalista de 'Supervivientes 'All Stars'. Después de que Maite Galdeano haya presumido de las nuevas amistades que ha hecho en La Manga , el programa destapa lo que piensan realmente las personas que viven en su misma zona del Mar Menor. “Es un edificio señorial, vive gente importante a nivel empresarial” , subraya el colaborador del videopodcast antes de explica todo lo que le han comunicado los vecinos.

Según explica el periodista, los vecinos "están hasta las narices" . Pedo Jota habla sobre los motivos por los que ya no pueden más con el escándalo que ha traído Maite Galdeano a su edificio desde que se ha instalado en el apartamento, tras ser expulsada permanentemente de la casa de su hija. La exgran hermana ha logrado perturban la paz que había en la exclusiva urbanización y descubrimos por qué en el programa completo.

Del mismo modo, la que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso' juzga duramente la actitud que Maite Galdeano está teniendo con su hija. Desde su punto de vista, la madre de Sofía Suescun no está haciendo las cosas bien y no logra entender su forma de actual. Además, la influencer sale en defensa de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y opina sobre cómo se ha dejado manipular por su madre durante este tiempo. ¡Entérate de todo en el programa completo!