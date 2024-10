"Me escribí de manera muy insistente para entrenarme", confiesa Miguel Frigenti, el cual tras la insistencia de Álex Ghita decidió probar a realizar un entrenamiento con él. El nuevo integrante del videopodcast cuenta que no quiso volver a entrenar con el exnovio de Adara Molinero después de haberle dado una oportunidad, porque no era lo que él buscaba. Según comenta el periodista, su forma de hacer ejercicio no es la misma que la del preparador físico, "a mí no me gustó, porque yo entreno de otra manera", señala.