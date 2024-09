David Cantero y Álvaro Berro, en una charla padre-hijo: "Para mí, él era el Indiana Jones del periodismo"

David Cantero tiene 63 años, más de 40 en los medios, una afición especial por la pintura, otra por la aventura y otra por la música, y tiene tres hijos. Uno de ellos, Álvaro, ha seguido sus pasos en el periodismo y hoy está ejerciendo como reportero en un plató vecino al de su padre, en los mismos edificios de la misma cadena: esta casa, Mediaset. La mayoría de la gente no conoce su historia y no suele vincularlos porque no llevan el mismo apellido: Álvaro Berro es hijo de David Cantero y Carmen Berro, ambos periodistas. Tiene 34 años, una gran pasión por el oficio que ha heredado de sus padres y más de una década de ejercicio periodístico en su currículum. Ahora se destaca en 'Noticias Cuatro a las 14', el informativo presentado por Alba Lago, y ha tenido la oportunidad de demostrar de sobra que lleva en sus genes las ganas de contar historias.