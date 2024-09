La bienvenida de David Cantero a María Casado a Informativos Telecinco: "Vuelve una pareja legendaria y muy querida de la televisión"

David Cantero, el presentador de Informativos Telecinco en su edición del Fin de Semana, no puede ocultar su orgullo y alegría por volver a compartir plató con María Casado, una de las presentadores de informativos más reconocidas en la televisión española. Cantero no ha dudado en usar sus redes sociales para dar la bienvenida a su nueva compañera en un reencuentro tras 18 años de separación profesional. Y la respuesta de Casado no se ha hecho esperar con un tierno "Te quieroooooooo, melón!".