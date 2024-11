Carlos Franganillo y Alba Lago, entre los nominados a los Premios Iris 2024

Los nominados a Mejor programa de actualidad o magazine son El día después (Movistar Plus+), Espejo Público (Antena 3), Y ahora Sonsoles (Antena 3), Madrid Directo (Telemadrid), TardeAR (Telecinco) y Todo es mentira (Cuatro); mientras que los candidatos a mejor programa de entretenimiento son El Hormiguero (Antena 3) El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE), La Revuelta (La 1 de TVE), Ilustres Ignorantes (T17, Movistar Plus +), Operación Triunfo (Prime Video) y Supervivientes (Telecinco).

Candela Peña por El caso Asunta (Netflix), Carmen Machi por La Mesías (Movistar Plus+), Elena Anaya por Las largas sombras (Disney+), Eva Longoria por Tierra de mujeres (Apple TV+), Natalia Sánchez por Sueños de libertad (Antena 3) y Vicky Luengo por Reina Roja (Prime Video) son las candidatas a Mejor actriz y, a Mejor actor, Álex García por El Inmortal (T2, Movistar Plus+), Alberto San Juan por Cristóbal Balenciaga (Disney+), José Coronado por Entrevías (Telecinco), Luis Tosar por La Ley del mar (La 1 de TVE), Miguel Herrán por Los Farad (Prime Video) y Quim Gutiérrez por El cuerpo en llamas (Netflix).

Respecto a la Producción de entretenimiento, son candidatos Arturo Valls, Jorge Pezzi, José Miguel Contreras, Bruna Hernando por That's My Jam España (Movistar Plus+), Corinna Sarsanedas y Anna Camprubí por Tu cara me suena (Antena 3), David Cardona, Ángeles Villamarín y Meritxell Struch por Supervivientes (Telecinco), Javier Tomás, Montxo Cabello y Georgina Rodríguez por Soy Georgina (Netflix), Jorge Salvador y Jorge Ventosa por El desafío (Antena 3), Patricia de Orive, Engel Serón y Cristina Benavente por El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE).