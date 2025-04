'Mis días en la cárcel', programa 4: La entrevista completa a Sandro Rosell

En prisión todos son iguales, da igual que seas famoso o anónimo. Rosell cuenta cómo se organizan los presos dentro del módulo, que existe un jefe quien realiza el cuadrante y asigna tareas para cada uno de ellos : "Un día te toca limpiar el pasillo, las ventanas, ayudar en la cocina , etc". Además, desvela cómo fue su llegada a la celda, la cual limpió con lejía en la primera noche.

También narra con mucho dolor el comentario que le realizó un asesino que estaba en la cárcel con el que hablaba catalán diariamente en el patio. Rosell cuenta que a los seis meses, este preso fue trasladado a otro centro y al ir a darle un abrazo para despedirse, éste le dijo: "No, Sandro. Llevo 30 años sin que me den un abrazo y ahora no quiero". Tras esto, el invitado se rompe: "Fue muy duro".