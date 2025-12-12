Logo de UppersUppers
La irresistible oferta laboral de una empresa sueca para electricistas españoles: ayudan a encontrar casa

Un trabajador del sector de instalaciones eléctricas
La oferta de la empresa sueca abre la posibilidad a personas que no cumplan con todos los requisitos de la oferta. Pixabay
La empresa sueca Stegra ha lanzado una oferta laboral dirigida a profesionales de la electricidad, con condiciones mucho más ventajosas que las publicadas en España para empleados de este sector. El puesto, difundido a través de la red EURES y recogido por 20 Minutos, busca cubrir vacantes en la planta de Boden, al norte del país y ubicada en el corazón de un creciente centro industrial sueco

El empleo se ofrece con contrato fijo desde el inicio, lo que garantiza seguridad laboral a los candidatos seleccionados. Además, se incluyen 25 días de vacaciones al año, en línea con la normativa sueca, y un salario competitivo acorde al convenio colectivo del sector eléctrico. La empresa también facilita ayuda para el alojamiento, un aspecto clave para quienes se trasladan desde el extranjero, y se compromete a apoyar en los trámites de visado y permisos de residencia en caso de ser necesarios.

Tareas del puesto

Los electricistas contratados se encargarán de instalaciones, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en edificios residenciales, comerciales e industriales. Entre las funciones se encuentran la colocación de cableado, la instalación de cuadros eléctricos, la revisión de sistemas de iluminación y la detección de averías. 

Los seleccionadores valorarán la capacidad de trabajar en equipo y de cumplir con los estándares de seguridad exigidos en Suecia, país que mantiene una estricta normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Requisitos y apoyo al candidato

La oferta especifica que no es necesario cumplir con todos los requisitos de forma estricta, lo que abre la puerta a profesionales con experiencia práctica aunque carezcan de determinadas certificaciones locales. La empresa ofrece formación inicial y acompañamiento para adaptarse a los estándares suecos. 

Asimismo, se destaca el apoyo en la integración cultural y lingüística, con cursos de sueco para facilitar la comunicación en el entorno laboral y social.

El mercado laboral sueco está considerado entre los más garantistas para los trabajadores con salarios competitivos y un fuerte sistema de protección social. Para los electricistas interesados, esta oferta supone una oportunidad ya que, además de la posibilidad de desarrollo profesional se ofrecen ayudas para el acceso a vivienda, algo cada vez más complicado en España.

