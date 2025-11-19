En muchos casos, basta con tener conocimientos básicos de inglés o noruego

Mientras el mercado laboral español sigue sin conseguir absorber a miles de trabajadores cualificados, Noruega ha abierto una nueva vía de oportunidades que no debería pasar desapercibida. A través del portal EURES, coordinado por la Comisión Europea en colaboración con el SEPE, el país nórdico ofrece más de 11.000 vacantes con sueldos que pueden alcanzar los 5.500€ mensuales, e incluso llegan a incluir alojamiento gratuito en determinadas posiciones. Las ofertas están abiertas también a ciudadanos españoles que busquen iniciar una nueva etapa profesional en el norte de Europa.

Aunque el coste de la vida noruego es uno de los más elevados del continente, los salarios y las condiciones laborales siguen siendo muy atractivos por ser muy superiores a los de muchos países del sur de Europa. Y eso lo saben bien quienes se están planteando una mudanza con contrato bajo el brazo.

Vacantes para todos los perfiles

Las más de 11.000 ofertas activas incluyen puestos de enfermería, hostelería, mecánica, transporte, logística, atención al cliente o cuidado de mayores, entre otros. En muchos casos, basta con tener conocimientos básicos de inglés o noruego, aunque algunos empleadores están abiertos incluso a trabajadores sin experiencia, siempre que muestren actitud y compromiso.

Los salarios parten de los 2.500€ brutos al mes para los trabajos más básicos y pueden superar los 5.000 o incluso 5.500€ en perfiles sanitarios o técnicos especializados. Algunos contratos, sobre todo en regiones rurales o de difícil cobertura, incorporan alojamiento gratuito, lo que puede marcar la diferencia en un país donde el precio medio del alquiler ronda los 1.200€ mensuales en las ciudades principales.

“El mercado laboral noruego presenta escasez en varios sectores clave, y por eso se recurre a profesionales de toda Europa, incluidos los españoles”, explican desde la red EURES.

Cómo postularse desde España

El proceso para presentar candidatura es sencillo pero exige atención al detalle. El primer paso es registrarse en la plataforma EURES y preparar un CV en formato Europass, adaptado al idioma que exija la oferta (inglés o noruego, habitualmente). En segundo lugar, conviene revisar cada anuncio con atención: algunos incluyen alojamiento, otros requieren disponibilidad inmediata o experiencia concreta, y también hay plazas que ofrecen formación inicial remunerada.

En paralelo, el SEPE ofrece desde España asesoramiento gratuito para quienes deseen trabajar en Noruega, y también existen ferias de empleo virtuales que facilitan el contacto directo con empresas noruegas.

Una vez en Noruega, el alta en el sistema fiscal y sanitario es rápida para ciudadanos de la Unión Europea, aunque conviene informarse bien sobre derechos laborales, convenios, impuestos y coberturas médicas.

Sueldos altos, pero también costes y adaptación

Noruega es uno de los países con mayor salario medio de Europa, pero también con una fiscalidad exigente y precios altos en transporte, vivienda o alimentación. Según el comparador Numbeo, comer fuera cuesta un 50% más que en España, y una cesta básica puede duplicar su precio.

Por ello, los expertos en movilidad internacional recomiendan hacer un cálculo del salario neto real y tener en cuenta que el atractivo del país no solo es económico: Noruega ofrece calidad de vida, bajas laborales bien remuneradas, horarios racionales y un entorno laboral estable y respetuoso.

Además, no es necesario mudarse para siempre. Algunos contratos son de temporada o duración determinada, lo que permitiría a muchos españoles trabajar allí unos meses, ahorrar, adquirir experiencia y volver. En definitiva, se trata de un cambio de aires que puede resultar un soplo de aire fresco para aquellos que no tienen ataduras que les limiten a la hora de moverse a otros territorios para un nuevo capítulo de su vida laboral.