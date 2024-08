Cuatro meses sin Paquito, el anciano de Almuñécar que desapareció en 200 metros de paseo marítimo: "Ahí tuvo que ocurrir algo"

Es la petición que lleva haciendo desde hace varias semanas para reforzar la búsqueda de Francisco Pérez Bedmar, de 87 años y desaparecido el pasado 22 de marzo en la localidad granadina de Almuñécar . Desde entonces no han encontrado ni una sola pista sobre su paradero . "No hay indicios y sin indicios no hay investigación", se lamenta Sergio.

El hotel Aleta Room grabó la última imagen que se tiene de Paquito, como todos le conocen en el Almuñécar. Se le ve alejándose en dirección al final del paseo marítimo, pero luego ya no regresa... 200 metros que la cámara del hotel no recoge y que concentran todo el misterio de esta desaparición.

Lo que tiene cada vez más claro es que Paquito no cayó al mar, como les dijeron en un primer momento. "Si se hubiera caído del paseo marítimo a la playa no habría caído al mar sino a la arena", explica su hijo, que descarta por completo que él se bañara. "Si apareciera en el mar es que alguien lo ha arrojado" .

Desde que su padre desapareció el mar ha devuelto ya tres cadáveres en la costa de Almuñécar. El primero fue a los tres días de desaparecer Paquito. "La Guardia Civil nos llamó a deshoras y pensamos que lo habían encontrado", dice Sergio, pero no era él. "Nos llamaron para decirnos que si oíamos algo, que no era mi padre".

"Buscamos en el mar porque no descartamos nada", nos cuenta Sergio que vive desde hace cuatro meses la pesadilla de no saber dónde está su padre. "No es un caso mediático, no es una niña de 15 años que ha desaparecido", dice su hijo, "mi padre tiene 87 años"... y el mismo derecho a que lo busquen sin descanso.