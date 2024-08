La familia de María Teresa Fernández pide medios para su búsqueda en el 24º aniversario de su desaparición en Motril, Granada

La familia de María Teresa Fernández , la joven que desapareció hace 24 años este pasado domingo, 18 de agosto, en una céntrica calle de Motril cuando se dirigía a encontrarse con un grupo de amigos, ha pedido en el aniversario más medios para su búsqueda y para la de los desaparecidos en los que, como en este caso, no hay indicios claros de lo que pudo ocurrir .

Se trata de que "no desaparezca su nombre, su rastro y su investigación", ha añadido Fernández, que se congratulaba por el entorno de Zurera al hilo de que la Guardia Civil activara el pasado viernes una nueva búsqueda de pistas en un terreno agrícola de la Campiña Sur cordobesa, entre las localidades de Monturque y Cabra, sobre su paradero.

Los problemas de salud también empiezan a quitarles energía y cada año les cuesta más organizar un acto, aunque sea simbólico. "Estamos tan mal" que "no hemos podido hacer otra cosa más", ha asegurado el padre de María Teresa, que, en cualquier caso, no pierde con su familia el contacto con la Policía Nacional, que en los últimos años no ha tenido novedades sustantivas sobre el caso, que se volvió a reconstruir "desde el principio" con colaboración de un equipo especializado policial venido de Madrid.