Un acusado de matar a su pareja en Sevilla: "Lo hice porque estaba borracho y rabioso"

A la hora de su comparecencia ante el tribunal y el jurado popular , el acusado, de nacionalidad boliviana al igual que la fallecida, sólo ha accedido a responder a las preguntas de su abogada defensora , no así a las acusaciones, que son la Fiscalía, la familia de la víctima y la Junta de Andalucía.

Ha alegado que actuaba "ebrio y borracho", así como marcado por la "rabia" por celos al haber conocido que su pareja había tenido un contacto de índole sexual con otro hombre. "No me acuerdo. No sé lo que pasó", ha manifestado sobre el momento del crimen, la noche del 24 al 25 de abril de 2022, cuando habría asfixiado a la víctima en el dormitorio de la citada vivienda.