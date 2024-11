Una academia de Sevilla se ofrece para dar clases online gratis a los niños valencianos sin colegio

Una academia de estudios y centro psicopedagógico de Dos Hermanas, en Sevilla, se ha ofrecido a dar clases completamente gratis a los niños de los pueblos valencianos afectados por la dana que aún no han podido volver a sus colegios.

El Centro Imagina es especialista en la atención de niños con necesidades . En su equipo trabajan un total de nueve profesionales entre los que hay psicólogos, logopedas, pedagogos y profesores de primaria. Rocío Rodríguez es la Directora del centro y desde el primer momento tenía claro que podían ayudar con lo que mejor saben hacer : "Se nos parte el alma, esos niños no pueden estar sin hacer nada mientras que los padres limpian sus casas".

Por eso, a pesar de las dificultades a las que saben que se van a enfrentar, se ofrecen a asistir a los más pequeños desde ya. "Ahora mismo las conexiones son complicadas, en algunas zonas no hay internet, pero seguro que hay bibliotecas o lugares públicos en los que puedan disponer de algún ordenador que sí tenga acceso", dice Rocío asegurando que este ofrecimiento no tiene fecha de caducidad.

De esta forma pretenden que los niños de Primaria y Secundaria de las zonas afectadas no sigan perdiendo clases. Los profesionales de esta academia sevillana pueden no solo ayudar con materias escolares, sino también dar atención psicológica a esa parte de la población que no comprende del todo lo que está pasando: "Habrá niños que han perdido a familiares y que necesitarán atención psicológica que nosotros podemos ofrecerles"