"Después de unos durísimos meses de tratamiento y dos operaciones de corazón, a causa de una severa endocarditis, el que ha sido mi marido durante casi 40 años, ya no está. Se llamaba Francisco Cabrera Capitán. Siento la necesidad de expresar y compartir la experiencia vivida, en el entorno sanitario de la que temporalmente se convirtió en mi casa, y parte de los que allí trabajan, en mi familia: el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Más exactamente, las plantas 6ª Norte de Enfermedades Infecciosas y 4ª Sur de Cardiología, junto con la Unidad de Cuidados Intermedios de Cardiología. Sin olvidar, el impecable y complejo trabajo de los cirujanos que realizaron las intervenciones quirúrgicas, y la atención recibida en la UCI. La conexión establecida por parte de médicos, enfermeros, personal auxiliar, personal de limpieza, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, celadores y anestesistas con el enfermo y su entorno, nos han hecho percibir el nivel de sensibilidad y calidad humana que todos ellos poseen. Se entregan a fondo. Se te quedan dentro. Por cierto, los anestesistas, son los grandes olvidados. No podemos permitir eso. El hecho de que no los veamos, no implica que no seamos conscientes de que la vida del anestesiado está en sus manos y en su sabiduría, durante toda la operación. Gracias también a ellos. La crudeza de sentir que perdía a mi marido, ha estado mitigada por la fortuna de contar con el apoyo y el afecto de este lujo de personas. No se puede pedir más. Ellos no lo saben… Pero me han sostenido. Mientras a mi marido le iban curando el cuerpo con su profesionalidad, a mí, me iban curando el alma con su humanidad.