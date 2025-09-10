Apuñalan a una mujer en el cuello en un posible intento de crimen machista en Cantillana, Sevilla: buscan al agresor
La víctima, de 46 años y fuera de peligro, recibió una cuchillada en el cuello este 9 de septiembre
El suceso ocurrió a las 19:15 horas en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente a la casa consistorial
SevillaUna mujer de 46 años fue apuñalada en el cuello en un posible intento de crimen machista en unos hechos ocurridos en la localidad de Cantillana (Sevilla). Están buscando al agresor.
Según han trasladado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, la víctima fue presuntamente atacada por su expareja sentimental este 9 de septiembre. Días después del asesinato machista de Valdezorras, en la capital andaluza.
Desde el Instituto Armado han precisado que el autor utilizó un cuchillo en el presunto nuevo caso de violencia de género. El 112 ha detallado que el suceso se registró a las 19:15 horas.
En el hospital, fuera de peligro
En la llamada de alerta a emergencias se indicó que ese intento de asesinato había tenido lugar en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente al Ayuntamiento de Cantillana.
Al lugar se movilizaron sanitarios del 061, que atendieron a la afectada por la puñalada y la evacuaron inmediatamente en helicóptero hasta el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.
Permanece allí ingresada bajo custodia policial y, según las primeras informaciones, fuera de peligro. Mientras tanto, agentes de Guardia Civil y Policía Local siguen realizando batidas para encontrar al presunto agresor.