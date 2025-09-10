Redacción Andalucía Europa Press 10 SEP 2025 - 11:05h.

La víctima, de 46 años y fuera de peligro, recibió una cuchillada en el cuello este 9 de septiembre

El suceso ocurrió a las 19:15 horas en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente a la casa consistorial

Compartir







SevillaUna mujer de 46 años fue apuñalada en el cuello en un posible intento de crimen machista en unos hechos ocurridos en la localidad de Cantillana (Sevilla). Están buscando al agresor.

Según han trasladado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, la víctima fue presuntamente atacada por su expareja sentimental este 9 de septiembre. Días después del asesinato machista de Valdezorras, en la capital andaluza.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre que pegaba a su pareja mientras conducía de forma temeraria por Mijas, en Málaga

Desde el Instituto Armado han precisado que el autor utilizó un cuchillo en el presunto nuevo caso de violencia de género. El 112 ha detallado que el suceso se registró a las 19:15 horas.

En el hospital, fuera de peligro

En la llamada de alerta a emergencias se indicó que ese intento de asesinato había tenido lugar en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente al Ayuntamiento de Cantillana.

PUEDE INTERESARTE Muere el acusado de intentar matar a su pareja provocando un incendio en su casa de Roquetas, Almería

Al lugar se movilizaron sanitarios del 061, que atendieron a la afectada por la puñalada y la evacuaron inmediatamente en helicóptero hasta el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Permanece allí ingresada bajo custodia policial y, según las primeras informaciones, fuera de peligro. Mientras tanto, agentes de Guardia Civil y Policía Local siguen realizando batidas para encontrar al presunto agresor.