Manuel Pimentel Granada, 09 OCT 2026 - 19:30h.

Del 10 al 14 de octubre, Ugíjar celebra sus fiestas más emblemáticas con la Virgen del Martirio como protagonista y los fuegos artificiales como gran atractivo

La feria contará con una hora sin música en las atracciones para personas con trastorno del espectro autista e hipersensibilidad auditiva

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El municipio alpujarreño de Ugíjar, en Granada, lo tiene todo listo para celebrar sus tradicionales fiestas de la Virgen del Martirio, patrona de La Apujarra, con actividades para todos los públicos y muchos fuegos artificiales. La cuenta atrás para el inicio de la festividad ya ha comenzado tras el tradicional acto de bajada de la imagen, celebrado el pasado 28 de septiembre.

La feria tendrá lugar del 10 al 14 de octubre, cinco días de celebración a lo grande, siendo el día grande el 14 con la solemne Procesión de la Virgen del Martirio, que saldrá de la iglesia con su corona de oro, que fue sufragada por vecinos y fieles en 2007.

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El gran atractivo de esta fiesta es el espectacular estallido de cohetes, el repicar de las campanas y una envolvente nube de pólvora que, al disiparse, descubre a la imagen entre pétalos, "vivas" y salvas.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando los treinta hombres alzan a la virgen bajo su trono de plata con la punta de los dedos.

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Programa

Entre las actividades programadas para la Feria de Ugíjar de 2026, destaca un concierto tributo a 'Queen' que será el domingo, 11 de octubre, a las 23:00 horas en la Caseta Popular del pueblo, con un precio de entrada anticipada de 10 euros o 15 euros en taquilla.

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El miércoles 14 de octubre a las 19:00 horas tendrá lugar, en el mismo lugar, en la Caseta Popular una noche de copla amenizada por Naomi Santos e Ismael Rodríguez, por diez euros la entrada.

Hora sin música en las atracciones

Durante las fiestas, los más pequeños podrán disfrutar también de los típicos columpios de la feria en los que se contará con una hora sin música en las atracciones.

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Será entre las 17 y las 18 horas, una hora en las que no habrá música para que todas las personas con trastorno del espectro autista e hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar de los días grandes de la Feria.

"Desde el Ayuntamiento queremos dar a la Comisión de Feria y Fiestas 2026 nuestra enhorabuena por continuar con esta medida que permitirá realizar una feria accesible, respetuosa e inclusiva", indican desde el gobierno municipal en un comunicado.

420 años de festejo

La zona de Ugíjar pertenció al Reino de Granada hasta el año 1833, pero la devoción a la Virgen del Martirio se remonta a principios del siglo XVI, cuando era venerada en Ugíjar como Nuestra Señora del Rosario.

Durante la rebelión de los moriscos de 1568, la imagen de madera sufrió toda clase de "martirios" al intentar destruirla: fue arrojada a una hoguera pero no ardió, arrastrada por las calles atada a la cola de un mulo, pisoteada al ser utilizada como pasarela sobre el canal de agua e incluso acuchillada dentro de la propia iglesia.

Finalmente fue lanzada a un pozo donde permaneció 27 años hasta ser recuperada en 1606 durante la limpieza del mismo. La leyenda cuenta que, la imagen pronunció las palabras "Martirio es mi nombre", advocación con la que desde entonces se la venera como patrona de La Alpujarra.

Este 2026, La Alpujarra festejerá a su patrona como ocurre desde hace 420 años. Así, del 10 al 14 de octubre, el pueblo de Ugíjar volverá a vivir unos días muy especiales, llenos de tradición, encuentros y momentos para compartir entre amigos y familia.