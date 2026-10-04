Manuel Pimentel Granada, 04 OCT 2026 - 12:00h.

Declarada Interés Turístico de Andalucía, la fuente mana vino gratis durante la celebración de la Feria y las Fiestas de Otoño de esta localidad alpujarreña

Durante más de 20 años era una fuente desmontable que se instalaba solo durante las fiestas hasta que el Ayuntamiento la convirtió en monumento

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El municipio granadino de Cádiar, en pleno corazón de la Alpujarra, cuenta desde hace casi seis décadas con un reclamo único en España: una fuente que, durante las fiestas de octubre, mana vino en lugar de agua.

La tradición surgió en 1967 con la iniciativa de cuatro vecinos, que hoy se ha convertido en una las señas de identidad más significativas del pueblo y declarada Interés Turístico de Andalucía en el 2008.

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La Fuente del Vino de Cádiar es el emblema de su Feria y Fiestas de Otoño, que comienzan con la apertura oficial de esta fuente tan especial. También coge protagonismo durante la Real Feria de Ganados, cuyo origen se remonta al siglo XVIII y que tiene lugar del 5 al 9 de octubre en honor al Santo Cristo de la Salud y a la Virgen de la Esperanza.

Una idea de cuatro vecinos amigos

Todo comenzó hace ahora 59 años cuando cuatro amigos del municipio, Enrique Morón, Luis Rodríguez Zapata, Francisco Dumont Álvarez y Manuel Tarifa López, tuvieron una ingeniosa idea para amenizar la feria de Cádiar. La idea era instalar una fuente que manara vino en lugar de agua. El vino elegido fue el costa, típico de la Alpujarra y de la Sierra de la Contraviesa, elaborado en las bodegas de la zona.

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Según dejó escrito uno de los creadores en sus memorias, los cuatro vecinos sellaron un "pacto de caballeros" según el cual, Dumont se encargaría de que el vino fluyera sin parar y de que lo sobrante volviera al depósito. Los otros tres se comprometían a sufragar el vino aunque tuvieran que pagarlo de su propio bolsillo.

En sus comienzos, la fuente se instalaba solamente durante la celebración de las fiestas y se desmontaba una vez finalizadas, para volverla a construir con un diseño diferente el año siguiente. Esta tradición se mantuvo durante más de 20 años, hasta que finalmente se optó por dejarla todo el año para que sirviera también en las distintas fiestas del pueblo.

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De fuente desmontable a monumento

A partir de 1971, el Ayuntamiento de Cádiar y la Comisión de Fiestas se encargaron año tras año de la organización y el suministro mediante un camión cisterna completo de vino por celebración.

En 2014, el Consistorio dio un paso más y transformó aquella fuente desmontable en una gran fuente fija que fue bautizada como "Fuente del Vino, Fuente de la Amistad". Para ello, el Ayuntamiento de Cádiar convocó un concurso de ideas para la construcción de la nueva y renovada fuente. El emplazamiento elegido fue en la Plaza de la Iglesia, lugar donde tradicionalmente siempre ha estado ubicada.

Catas de selección

Desde entonces, cada mes de octubre durante las fiestas patronales y la feria de otoño la famosa fuente vuelve a manar vino gratis para vecinos y visitantes.

Este año, la Comisión de Fiestas ha organizado un concurso de catas de vino para seleccionar el caldo que se utilizará en la fuente durante la Feria de 2026.

Así, la cita se ha convertido en el principal reclamo turístico de Cádiar y en una experiencia singular que atrae cada año a cientos de personas hasta este rincón de la Alpujarra, donde, al menos por unos días, el vino brota de una fuente de la que los asistentes podrán tomar tantos chatos como estén dispuestos.