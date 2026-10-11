Manuel Pimentel Sevilla, 11 OCT 2026 - 05:30h.

El alcalde de Sevilla es el regidor con mayor salario de toda Andalucía con una retribución anual en 2025 de 95.684,88 euros

Málaga tiene tres ayuntamientos cuyos regidores cobran más que el presidente de Andalucía y Almería, dos: la capital y Roquetas de Mar

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El presidente andaluz, Juanma Moreno, cobra actualmente 89.591,52 euros anuales por su cargo, un 25% más que los 71.667,36 euros que percibía en 2023. Pero hay seis alcaldes en Andalucía que ingresan más que el propio presidente Moreno por gobernar en sus respectivos ayuntamientos.

Actualmente no hay ningún criterio que determine cuál debe ser la remuneración por ostentar el cargo de regidor más allá del límite legal que establece que los alcaldes de los municipios con más de 500.000 habitantes pueden cobrar como máximo un salario de unos 116.000 euros al año.

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En Andalucía hay 554 alcaldes que se dedican de forma exclusiva o parcial a su cargo electo. Pero la horquilla de retribuciones oscila desde unos simbólicos 75 euros anuales como es el caso de Cacín (Granada) hasta los cerca de 100.000 que perciben los más retribuidos.

'Informativos Telecinco' ha consultado los salarios de los alcaldes de los municipios andaluces publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el documento Percepciones salariales ISPA 2025 y que corresponden a los ingresos percibidos durante el año anterior.

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Los tres alcaldes de Andalucía que más cobran

El actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz (PP) percibió un salario total de 95.684,88 euros durante el ejercicio de 2024, siendo el regidor que más cobró de toda Andalucía. Sanz gobierna desde 2023 como sucesor del socialista Antonio Muñoz Martínez, que asumió el bastón de mando del Ayuntamiento hispalense después de que Juan Espadas se convertiera en secretario general del PSOE andaluz para concurrir a las elecciones autonómicas de aquel año en el que Juanma Moreno consiguió una abrumadora mayoría absoluta. En 2021 y 2022, Espadas y Muñoz (PSOE) fueron también los alcaldes que cobraron el salario más alto de toda Andalucía.

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Por detrás del de Sevilla, en el segundo puesto se sitúa el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, con una retribución salarial de 95.500,63 euros brutos anuales. El regidor malagueño es el alcalde de la ciudad desde el año 2000, siendo reelegido en cuatro ocasiones por mayoría absoluta en los años 2003, 2007, 2011 y 2023, y dos con mayoría simple en los años 2015 y 2019.

En el tercer puesto del podio de alcaldes de Andalucía que más cobran no se encuentra el de una capital, sino el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), presidido por Ángeles Muñoz (PP), quien percibe 95,464,60 euros anuales de sueldo, muy cerca del alcalde de la capital.

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Seis alcaldes por encima del sueldo del Presidente de Andalucía

Ya fuera del podio todavía quedan otros tres alcaldes de la región que ocupan del cuarto al sexto puesto y que siguen percibiendo una retribución que supera a la del Presidente de Andalucía.

El cuarto que más cobra es la alcaldesa del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez (PP), con un sueldo de 91.101,61 euros. El quinto puesto lo ostenta, también en la provincia almeriense, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), ya por debajo de la barrera de los 90.000 euros, con una retribución de 88.534,20 euros al año.

La sexta posición la ocupa nuevamente un gobierno local de la provincia de Málaga: el alcalde de Fuengirola con 84.244,00 euros anuales de salario. Los alcaldes de Sevilla, Málaga y Marbella, no solamente son los tres con mayor sueldo de Andalucía: también se sitúan entre los primeros puestos en toda España: sexto, séptimo y octavo respectivamente. No obstante, ninguno de ellos alcanza al salario público del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que percibe un sueldo anual de 110.397,28 euros, superado solo por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, que percibió 140.257 euros en el ejercicio de 2025.