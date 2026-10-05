Pedro Sánchez comparece a las 9:00 horas

Tras dos días de reflexión, el presidente del Gobierno decide nuevamente si continuar con la legislatura o anunciar elecciones anticipadas

El 'popular' Miguel Tellado exige a Pedro Sánchez convocar elecciones ya: "No te lo pienses más. Hazlo"

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MadridLa jornada de este lunes 5 de octubre arranca con máxima expectación ante la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si convocar o no elecciones anticipadas.

En caso de decidir adelantar los comicios, también anunciará la fecha para esos comicios, que serían el próximo 29 de noviembre en su fecha más inmediata. No obstante, todos los escenarios están abiertos: también continuar con la legislatura.

Sin nada asegurado aún, Sumar ya se moviliza y hoy se reúne para presentar su Frente Amplio. Mientras, tras el rechazo el viernes a los decretos del Gobierno en la votación del Congreso, España afronta la segunda semana de movilizaciones por todo el territorio por la crisis de la vivienda.