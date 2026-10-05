La decisión de Pedro Sánchez sobre un posible adelanto electoral, en directo: el presidente comparece a las 9:00
Tras dos días de reflexión, el presidente del Gobierno decide nuevamente si continuar con la legislatura o anunciar elecciones anticipadas
El 'popular' Miguel Tellado exige a Pedro Sánchez convocar elecciones ya: "No te lo pienses más. Hazlo"
MadridLa jornada de este lunes 5 de octubre arranca con máxima expectación ante la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si convocar o no elecciones anticipadas.
En caso de decidir adelantar los comicios, también anunciará la fecha para esos comicios, que serían el próximo 29 de noviembre en su fecha más inmediata. No obstante, todos los escenarios están abiertos: también continuar con la legislatura.
Sin nada asegurado aún, Sumar ya se moviliza y hoy se reúne para presentar su Frente Amplio. Mientras, tras el rechazo el viernes a los decretos del Gobierno en la votación del Congreso, España afronta la segunda semana de movilizaciones por todo el territorio por la crisis de la vivienda.
Pedro Sánchez comparece a las 9:00 horas
El presidente Pedro Sánchez comparece a las 9:00 horas para ofrecer una declaración institucional. Será entonces cuando se sepa su decisión sobre si convoca o no elecciones anticipadas.
Los reyes parten a Finlandia este lunes a las 10:20
Los reyes, acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajan este lunes en su primer viaje de estado a Finlandia, que se extenderá hasta el 7 de octubre. Su vuelo está previsto que salga a las 10:20 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El dato es de especial relevancia en el contexto de la decisión de Pedro Sánchez: si anunciase un adelanto electoral, debería comunicarlo antes a Zarzuela.
Máxima expectación ante la decisión de Pedro Sánchez, que arranca con su agenda desde primera hora
La expectación ante la decisión de Pedro Sánchez sobre un posible adelanto electoral es máxima, mientras su agenda arranca desde primera hora con la la inauguración del Instituto de Empresa Familiar a las 9:30.