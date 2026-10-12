Manuel Pimentel Granada, 12 OCT 2026 - 06:30h.

El 60% de los españoles ya compra o ha comprado alguna vez ropa de segunda mano

'Alhamar Vintage' ofrece prendas de todo tipo y cualquier marca desde cinco euros

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Cada español gasta alrededor de 1.000 euros al año en ropa. Pero solamente solemos usar entre el 20 y el 40% de la que guardamos en el armario y muchas prendas terminan olvidadas indefinidamente en una percha o, en el peor de los casos, la tiramos estando totalmente nueva.

Por otro lado, también se ha popularizado la compra de pantalones o camisetas 'low cost' cuyo precio reducido también se nota en la baja calidad textil, generando una gran cantidad de residuos que suponen un problema medioambiental.

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Sin embargo, cada vez son más quienes optan por comprar ropa de segunda mano procedente de aquellos que deciden darle una segunda vida a la ropa que ya no le gusta o no le queda bien: el 60% de los españoles ya compra o ha comprado ropa usada, lo que además de cuidar el medio ambiente supone un importante ahorro para los bolsillos. Con esta premisa, en Granada abrió hace ya año y medio una tienda de ropa en la que se puede adquirir todo tipo de prendas desde solo 5 euros, y su éxito está siendo absoluto.

Moda sostenible en el centro de Granada

"La gente está cada vez más concienciada en la moda sostenible y notamos que es un mercado en auge", explica a 'Informativos Telecinco' el propietario del negocio, Miguel Ángel Jimena.

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La idea de emprender este proyecto surgió cuando Miguel Ángel se encontraba en el paro y había observado este modelo en grandes ciudades como Madrid, Berlín y Londres. "En Europa es un fenómeno que tiene mucho éxito así que decidí hacer algo parecido en Granada", detalla.

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La tienda ofrece una amplia variedad de prendas: vaqueros, chándals, ropa deportiva, americanas, camisas, entre otras. Su catálogo incluye tanto ropa moderna, con tendencias actuales como el estilo 'oversize' así como ejemplares antiguos o vintage, muy demandados por quienes buscan un look retro. Además, se pueden encontrar marcas premium de las de toda la vida.

Rebajas desde 5 euros

El producto estrella para sus clientes es, según cuenta el dueño de 'Alhamar Vintage', son los pantalones de una conocida marca de vaqueros desde 25 euros. "Hay muchas prendas que tienen años pero que todavía están como nuevos y se les puede dar una segunda vida", detalla Miguel Ángel.

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Otro de los reclamos es la posibilidad de encontrar modelos únicos imposibles de encontrar ya en los burros de las principales tiendas de moda. También tiene una sección de productos en rebajas donde se puede adquirir una selección de artículos de ropa desde 5 euros.

En 'Alhamar Vintage' no compran la ropa de segunda mano a quienes quieren desprenderse de ella sino que todos los productos que vende en su tienda son adquiridos a través de un proveedor. Algunos artículos vienen como nuevos y los que tienen algún tipo de defecto o rotura, se encarga de 'reacondicionarlos'. Una vez que llega la ropa a sus almacenes, se hace una valoración para clasificar su estado. Después, se cosen, se lavan profesionalmente y se planchan para dejarlos a punto para su venta.

Aunque los comienzos fueron díficiles para este emprendedor granadino, está muy satisfecho por la marcha del negocio y anima a la gente a darle una oportunidad a este modelo de consumo: "La gente ya prefiere renovar su 'outfit' sin tener que desembolsar tanto dinero como se gastarían si compraran todo nuevo en las grandes superficies", asegura Jimena.

Impacto medioambiental

Según la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en el año 2024 la producción mundial de fibras textiles alcanzó los 132 millones de toneladas y la industria de la moda genera alrededor del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El 61,5% de los consumidores de ropa de segunda mano lo hace por motivos medioambientales, un porcentaje que supera al 45,4% que opta por este modelo de consumo debido al precio. Así, la moda sostenible se ha convertido ya en un fenómeno que está redefiniendo todo el sector.