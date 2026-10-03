Málaga se convierte en la capital europea de la cultura pop con la segunda edición de la San Diego Comic-Con

Fiesta 03 OCT 2026 - 19:38h.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge la segunda edición de la San Diego Comic-Con

Numerosos invitados del cómic, el manga, el anime, el cine y la televisión, la música o los videojuegos se reunirán en este evento

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La San Diego Comic-Con regresa a Málaga con su segunda edición. Del 1 al 4 de octubre, la ciudad se convierte en uno de los grandes referentes europeos de la cultura pop. Si eres amante del cine, las series, el manga o los videojuegos, este es tu lugar.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se viste de gala para acoger este evento, que contará con más de 300 horas de contenido, encuentros y actividades. Miles de fans tendrán la oportunidad de estar cerca de sus grandes referentes del mundo del cómic, del cine, de la televisión, de videojuegos, del manga y el anime y de la animación.

"Es un sitio de compartir cuatro días con gente que comparte tus aficiones", comenta el portavoz del evento. "Me gusta cómo está puesto cada stand, está muy bien", comenta una de las asientes al evento; mientras que otro apunta: "Es un lugar más amplio, así que estamos muy contentos".

Horarios por zonas

Málaga vuelve a ser el escenario elegido para esta cita de la cultura pop, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro de este sector en España. El recinto estará abierto al público durante los días del evento de 10:00 a 22:00, aunque cada una de las zonas en las que está dividido tiene su propio horario: