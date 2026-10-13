Redacción Andalucía Granada, 13 OCT 2026 - 07:30h.

El nuevo parque tendrá un diseño inspirado en los personajes de la película y adaptado a las distintas necesidades sensoriales de los niños

El proyecto, con una inversión superior a los 820.000 euros, ocupará más de 1.000 metros cuadrados del antiguo Cine Auditórium de Almuñécar

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El municipio costero de Almuñécar, en Granada, contará próximamente con un Parque de Neurodivergencia inspirado en el universo de 'El Mago de Oz'. Este nuevo espacio de juego inclusivo se construirá sobre el solar del antiguo Cine Auditórium, situado en la Avenida de Europa, una vez el Ayuntamiento finalice la tramitación de la adjudicación de las obras.

El proyecto surgió tras la iniciativa de familias y las asociaciones ALOJHA y ASINAL y cuenta con más de una inversión de 820.000 euros para transformar por completo los más de 1.000 metros cuadrados del terreno en el nuevo parque.

El Ayuntamiento se encuentra actualmente evaluando las propuestas presentadas oficialmente por cuatro empresas y se prevé que las obras comiecen entre finales de año y principios de 2027.

Un parque inspirado en 'El Mago de Oz'

El diseño del parque estará inspirado en el universo de 'El Mago de Oz'. El espacio contará con dos accesos desde el exterior y un recorrido interior que conectará las distintas zonas del parque. Entre ellas se incluyen un paseo bajo una pérgola de madera, una zona de agua, una zona social, diferentes áreas de juegos y una zona de calma.

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La zona social contará con pavimento blando, mobiliario flexible, juegos y un espacio central. A lo largo de la denominada “senda amarilla” aparecerán diferentes ambientes relacionados con los personajes de la película, como el Hombre de Paja, el Hombre de Hojalata y el León, integrados en los propios elementos de juego y estimulación.

El recorrido finalizará en una zona de calma, un espacio en el que predomine la tranquilidad y la serenidad. Será circular y protegido con elementos de madera, y contará con una fuente de agua mansa para favorecer una experiencia sensorial más tranquila. El proyecto contempla también una zona de servicios con baños accesibles, almacén y un espacio cubierto para reuniones y actividades de las familias y asociaciones.

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Estímulos sensoriales

La propuesta presta especial atención a los estímulos sensoriales, con un tratamiento específico del color y elementos relacionados con los sonidos, olores, texturas y diferentes tipos de pavimento. Así, el parque busca ofrecer distintos ambientes y posibilidades de juego para que cada menor pueda relacionarse con el espacio de acuerdo con sus necesidades.

El proyecto incorpora además zonas jardinadas en su perímetro, mantiene parte de la vegetación existente y recupera elementos del antiguo Cine Auditórium, integrándolos en el nuevo diseño.

Un espacio para todos

"Escuchar a quienes viven esta realidad cada día nos ha permitido plantear un espacio pensado para que todos los niños y niñas puedan jugar, relacionarse y disfrutar juntos, independientemente de sus necesidades”, destacó el alcalde de Almuñecar, Juan José Ruiz Joya.

Con este proyecto se permitirá la recuperación de una parcela de más de 1.000 metros cuadrados que ha estado ocupada durante años por el antiguo Cine Auditórium y posteriormente utilizada como aparcamiento, para convertirla en un parque diseñado específicamente teniendo en cuenta las distintas formas de percibir y experimentar el espacio.

En el diseño de este proyecto se han tenido en cuenta además las directrices de la Guía de Diseño de Espacios de Juego Neuroinclusivo y del Friendly Design Handbook, uniéndose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 11, orientados a la reducción de desigualdades y a la creación de entornos urbanos seguros, inclusivos y accesibles.