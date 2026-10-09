Asun Chamoso 09 OCT 2026 - 05:30h.

David Moreno y Cristina Raya son los creadores de Horrorland situado en el recinto de Illa Fantasia (Barcelona)

El amor llega a Horrorland con un espectáculo que busca el sí quiero con bodas y peticiones de boda

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BarcelonaUn año acabado en seis lo aprovecha Horrorland para estrenar 'Halloween 202666'. "Hemos hecho ese juego. El 666 da ese punto demoníaco. En la promoción aparece Mortimer haciendo cinco invocaciones distintas que forman el típico pentagrama satánico por las cinco temáticas que desvela este año", adelanta David Moreno, director y fundador de Horrorland.

Es el mejor parque de terror de Europa, con seis galardones de los Scare Awards: "Es como ganar la Champions en fútbol o Eurovisión. La clave de nuestro éxito es que vienen a un parque de terror y sienten amor. Este proyecto, lo lideramos mi mujer, Cristina Raya, y yo, y nos apoyamos en nuestra familia y mejores amigos. No es solo un negocio. Es un proyecto de vida. Los que vienen se sienten queridos y respetados. Horrorland es un lugar donde poder sentirte libre". Un lugar pionero en España desde 2018.

Este 'Scream Park' va a desatar los gritos de los 38.000 visitantes que esperan durante 19 jornadas en Illa Fantasia, en Vilassar de Dalt (Barcelona) con siete experiencias de terror, a las que se suma una extrema y seis espectáculos. Hay días con las entradas agotadas. "Horrorland es experiencias muy inmersivas. Lo hacemos casi todo nosotros como la iluminación, el sonido, los efectos o el vestuario. Todos los sentidos cuentan. También el olor. Mi mujer, antes de abrir, pasa unas fragancias de pestes. Todo lo que sea tocar, sentir, oler o ver es la magia de Horrorland. Por eso, es tan inmersivo y tan real".

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'Pray for us', favorita por ultraterrorífica

'Pray for us' es una de las novedades de las 'Haunted House' y una de las favoritas para triunfar. "Es un pasaje del terror en el que te van a contar una historia en la que tú vas a ser el protagonista y vas a vivir una película. Creo que va a ser el gran éxito de la temporada porque es una atracción ultraterrorífica. Tratamos el tema con respeto. Dentro de una ficción, es cómo el demonio se ha apoderado de una iglesia. Va a ser la sensación tanto por la historia, por cómo se cuenta, el recorrido y la tematización son increíbles. Peio Durán, el director artístico, ha hecho algo que no habíamos hecho nunca que es fundir las escenas. A nivel de estética y susto, creo que es la más fuerte que hemos hecho hasta ahora. Es la más terrorífica", avanza el director.

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'Exxxtraterrestre', novedad extrema individual

"El concepto terrorífico depende de cada uno de nosotros. 'Exxxtraterrestre' tiene ese punto de ciencia ficción, pero es muy terrorífica porque vas solo y es para ti. Te van a tocar y a experimentar. Tiene esa parte de sentirte solo y vulnerable. Es una abducción en la que se te llevan los alienígenas que van a experimentar contigo".

Es la 'Extreme House' de este año: "Solo la puede hacer el 4 por ciento del aforo. Es de pago aparte. Es para los que buscan una experiencia extrema y sensaciones de ponerse al límite. Firman un contrato conforme aceptan que pueden llegar a morir. Se hace una sugestión. Tienen una palabra de seguridad".

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'Route 666', códigos por gasolina

En los 'Haunted Game', un 'escape room' o experiencia más participativa, vuelven a jugar con el número seis. "La Ruta 66 ha dejado de ser un símbolo de libertad. Ahora es 'Route 666', una carretera donde el combustible es poder", anuncian. "Es una historia apocalíptica en la que la gasolina se ha agotado. Hay clanes que la protegen como su bien más preciado y códigos que bloquean los surtidores. Tienes que encontrarlos y marcarlos en el suyo. El que consiga más códigos, gana, pero hay que ir con cuidado por si te pillan los clanes porque resta puntos. Hay que esconderse. Es como un videojuego. Hay que conseguir el máximo de crudo y ganar", describe.

Peticiones de mano y sí quiero

El amor llega con 'Hasta que la muerte os separe': "Muchos nos decían que querían pedir la mano de su pareja en Horrorland y hemos creado un espectáculo. Hemos abierto unos cuestionarios en los que se puede hacer petición de mano o te puedes casar en una ceremonia tipo Las Vegas. Estamos desbordados. Tenemos 500 solicitudes. Será una pedida y una boda cada día. También se podrá buscar a la media naranja con una aplicación que hemos hecho".

Es uno de los seis espectáculos que estrenan. El otro show es 'Logia'. Es la primera aparición pública de una sociedad secreta.

"El miedo triunfa porque es algo químico y disfrutado de forma segura activa la felicidad, la superación y el reto", concluye David.