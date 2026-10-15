Manuel Pimentel Granada, 15 OCT 2026 - 14:58h.

Granada celebra el Día de las Emergencias, una jornada divulgativa y participativa en la que se realizará un simulacro de accidente

El coche forma parte de la actividad, en la que participarán Bomberos, Policía Local, Protección Civil y sanitarios del 061

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La misteriosa aparición de un coche parcialmente sumergido en el agua del Río Genil a su paso por pleno centro de Granada ha llamado la atención de numerosos viandantes y despertado la curiosidad de vecinos que se hacen la misma pregunta: “¿Qué hace ese coche ahí?”.

El vehículo en cuestión es un turismo de color rojo, visiblemente antiguo y deteriorado, con los cristales de las ventanillas y la luna rotos, y ha aparecido este miércoles en la mitad del cauce del Río a la altura del Paseo del Salón, en la capital granadina.

Una escena que no ha dejado indiferente a nadie y que ha llamado la atención de curiosos que se paran a tomar vídeos y fotografías que están circulando de forma viral entre grupos de WhatsApp y mensajes en las redes sociales.

Día de las Emergencias en Granada

Sin embargo, no se trata de un accidente ni de un acto vandálico, sino que el coche ha sido colocado ahí a propósito. La razón no es otra que la celebración del Día de las Emergencias, una jornada organizada por el Ayuntamiento de granada y que tendrá lugar este domingo 18 de octubre en la explanada del Paseo del Salón.

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Se trata de una actividad divulgativa y participativa que tiene como objetivo “acercar a la ciudadanía los medios y procedimientos de los servicios de emergencia de la ciudad y reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección entre las familias”.

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La iniciativa se celebra bajo el lema 'La resiliencia comienza en casa', en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, y forma parte del programa municipal 'Granada se protege’, según ha informado el Consistorio.

Simulacro de accidente

El coche que hay semihundido en el río formará parte de un simulacro de accidente en el que se creará que un vehículo cae al río y los Bomberos de Granada tendrán que proceder al rescate de las personas atrapadas en su interior.

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Se trata de un ejercicio divulgativo que mostrará todas las fases de la intervención, desde la detección y el aviso del accidente hasta el rescate, la atención sanitaria y el traslado de las víctimas.

Como novedad, se incoporará la demostración del uso de un dron del cuerpo de Bomberos como apoyo en la coordinación de las tareas del rescate.

Actividades divulgativas

Entre las actividades a desarrollar durante la jornada del Día de las Emergencias en Granada se incluye una exposición de los diferentes vehículos que forman parte de la flota de la Policía Local, Bomberos, Proteccion y otros servicios, como ambulancias, vehículos autobomba y equipos de telecomunicaciones. También se harán exhibiciones de las unidades caninas de policía y bomberos, con demostraciónnes de obediencia, localización y rastreos.

Además, habrá un taller divulgativo dirigido a toda la familia sobre primeros auxilios llevados a cabo por profesionales del 061 y de Proteccion Civil, en el que se realizarán demostraciones para aprender a realizar maniobras de reanimación, uso del desfibrilador, maniobra de Heimlich y posición lateral de seguridad.

Durante toda la mañana se realizarán escenarios teatralizados de autoprotección para enseñar cómo actuar en caso de terremotos, incendios, inundaciones o cualquier emergencia en lugares masificados.

El objetivo de este evento, según señala el Ayuntamiento, es consolidar que esta jornada se convierta en una cita anual en la que dar a conocer el trabajo de los profesionales de emergencias así como formar a la ciudadanía para que aprenda a reaccionar ante los desastres. "Una emergencia no se puede improvisar. Detrás de cada intervención hay protocolos, profesionales, medios y mucha coordinación, pero también es importante que la ciudadanía conozca su papel y que entre todos construyamos una ciudad más preparada”, han indicado.