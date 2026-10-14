La mujer fue encontrada aferrada desesperadamente a un salvavidas tras pasar 20 horas en el mar

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Aferrada desesperadamente a un salvavidas tras pasar 20 horas en el mar. Así encontró al guarda costera griega a la mujer de 44 años que cayó por la borda del Odyssey of the Seas en las costas griegas. El rescate, milagroso, se produjo después de que, en medio de la oscuridad de la noche, se avistara a "una luz intermitente sujeta a su chaleco salvavidas", según ha informado la guardia costera griega.

Las autoridades portuarias de Zakynthos, Katakolo y Pylos fueron informadas de la caída al mar de la mujer de 44 años de nacionalidad salvadoreña, pasajera de un crucero con bandera de Bahamas, en la madrugada del viernes y fue encontrada en la zona marítima situada a 72 millas náuticas al suroeste de Zakynthos, en el mar Jónico, en la madrugada del sábado, según informó USA Today.

El plan de emergencia local se activó de inmediato y se iniciaron las labores de búsqueda para localizarla, con la participación de una embarcación de rescate de la Guardia Costera Helénica, un buque patrullero e la Guardia Costera Helénica y barcos que pasaban por la zona, así como un helicóptero Super Puma de la Fuerza Aérea Helénica.

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El buque de carga con bandera de Madeira MSC Rossella III, que participaba en las investigaciones, encontró a la mujer de 44 años consciente dentro del salvavidas. Posteriormente, fue rescatada y se le prestaron los primeros auxilios. A continuación, se navegó hasta el puerto de Katakolo, desde donde una ambulancia la trasladó al Hospital General Andreas Papandreu de Pyrgos para su seguimiento y exámenes médicos.

Según un portavoz de la guardia costera, la mujer supuestamente les dijo a sus rescatadores que saltó de la embarcación porque "quería desembarcar". La turista había partido el 4 de octubre para realizar un crucero de una semana de duración que zarpó de Civitavecchia, Italia.