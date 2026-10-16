Manuel Pimentel Cádiz, 16 OCT 2026 - 18:30h.

La cita ofrecerá tapas y bebidas por 30 euros con un espectáculo de magia, música en directo y un desfile de moda

Se trata de una fiesta solidaria en la que parte del importe de las entradas se destinará a donativos para que ningún niño se quede sin juguete estas navidades

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Aunque todavía quedan casi tres meses, los Reyes Magos de Oriente ya están trabajando para que todos reciban sus juguetes de sus sueños. En San Fernando, Cádiz, la Asociación de Reyes Magos de San Fernando organizará la cuarta edición de su 'Tapeo Solidario', una campaña benéfica destinada a recaudar fondos para que ningún niño se quede sin juguete en las próximas navidades.

La cita tendrá lugar este sábado 17 de octubre en la Plaza de Toros de la localidad. La fiesta, que ya se ha celebrado con gran acogida en los últimos tres años, contará en esta edición con música en directo de la mano del Dj Fer, un desfile de moda de la firma Balmoral y un espectáculo de magia "de cerca" con el mago gaditano Ramón Gómez.

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Tapas y bebidas por 30 euros

Para participar en la actividad benéfica, los asistentes pueden optar por una entrada con tapeo por 30 euros, de los cuales diez euros serán destinados a los donativos para los juguetes. El resto del precio incluye cuatro tapas y seis bebidas por persona.

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La otra opción es una entrada de "tardeo" por 10 euros, que incluyen una copa para una persona y de los que cinco euros irán destinados a la compra de jueguetes para los más necesitados. Además, quien lo desee también puede colaborar desinteresadamente aportando donaciones a través de Bizum.

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700 niños beneficiados

La Asociación Reyes Magos de San Fernando es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que surgió en 1998. Su principal objetivo es que ningún niño de la localidad gaditana se quede sin jugetes en un día tan especial y lleno de ilusión como el del 6 de enero.

"Sin la solidaridad de todos los que año tras año colaboran con nuestra asociación, sería imposible cumplir nuestra misión", aseguran desde la asociación, que en el último año ha ayudado a que más de 700 niños de San Fernando no se levanten en el Día de Reyes con el árbol vacío.