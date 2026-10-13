Maitena Berrueco 13 OCT 2026 - 05:30h.

Los billetes que se pondrán en circulación serán de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 euros

Quienes quieran usarlos tendrán que canjear sus euros por hekos en los puntos habilitados para ello

Compartir







San Sebastián¿Cuántos Hekos cuesta? Es probable que, en un tiempo, esta pregunta se repita con naturalidad en los comercios de toda Euskadi y Navarra. Pero, ¿Qué es un Heko? Pues se trata de la nueva moneda vasca que comenzará a circular las próximas navidades en algunas localidades guipuzcoanas, en concreto, de la comarca guipuzcoana de Oarsaldea (Errenteria, Lezo, Pasaia y Oiartzun) y en Baztan (Navarra).

Allí se probará el funcionamiento de esta moneda local complementaria, ‘made in’ Euskal Herria, que nace con la intención de extender su uso "pueblo a pueblo", por Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra; y cuyo objetivo es impulsar la economía local “garantizar que cada moneda utilizada se quede en Euskal Herria y, por lo tanto, que se reparta la riqueza”.

PUEDE INTERESARTE La mentira de las monedas de 2 euros que valen 5000

El valor de cada Heko será de un euro y quienes quieran llevar esta nueva moneda en sus carteras deberán canjear sus euros por esta moneda en los puntos de cambio habilitados para ello y ser socios de Heko.

Billetes de entre 1 y 50 euros

Para pagar con esta nueva moneda se podrá hacer: con billetes físicos, con la aplicación Hekopay (también se podrán realizar pagos vía bizum); o con tarjeta física con un QR.

PUEDE INTERESARTE U2 tendrá su propia moneda de 2 euros para celebrar sus 50 años de carrera

Los billetes que se pondrán en circulación serán de 1 ,2, 5, 10, 20 y 50 euros. Todos ellos contarán con seis medidas de seguridad en su diseño para evitar falsificaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para finales de año los impulsores del proyecto ‘Gure moneta’ (Nuestra moneda, en castellano), que llevan dos años trabajando en esta iniciativa, aspiran a tener un millar de usuarios. De momento, cuentan con 250, entre ellos 40 comercios de Oiarsoaldea y Baztan.

El proyecto cuenta con la colaboración económica de varias instituciones como el Ayuntamiento de Baztan, Udalbiltza, los consistorios de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno de Navarra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Heko llega a Euskadi y Navarra, 13 años después de que en Iparralde se pusiera en circulación el Eusko, una moneda que se utiliza en los 158 municipios del Euskal Hirigune Elkargoa, tiene 1.500 usuarios profesionales (establecimientos en los que se pueden realizar pagos), 4.500 usuarios que la usan de forma particular para hacer sus pagos, lo utilizan 38 ayuntamientos, Euskal Elkargoa es una de las socias y hoy en día están en circulación casi 5 millones de Euskos.