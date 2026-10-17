Manuel Pimentel Almería, 17 OCT 2026 - 20:18h.

Los agricultores reclaman al Gobierno la autorización excepcional de productos fitosanitarios ya usados en otros cultivos

El pimiento y el pepino son de los pricncipales cultivos de mayor valor en Almería, afectados ahora por un insecto invasor que devora las plantaciones

Compartir







Son diminutos, pero capaces de arrasar hectáreas de cultivo. La plaga de trips que invade el campo en Almería afecta ya al cien por cien de las 12.500 hectáreas de plantaciones de pimiento que hay en la provincia. Un serio problema que se extiende ya también al cultivo de pepino.

Con el precio de los productos básicos por las nubes por el encarecimiento de los combustibles, otra amenaza perjudica seriamente a la agricultura andaluza. La asociación de agricultores y ganadores COAG ha alertado de la situación que está provocando este insecto invasor de origen sudáfricano conocido como Thrips parvispinos, y que está poniendo en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrícolas almerienses, el empleo y el abastecimiento hortofrutícuola.

La situación, advierten, es aún más alarmante si cabe que en la campaña del año pasado. Por este motivo, la organización agraria ha solicitado al Gobierno central que autorice el uso de materias activas de forma excepcional para frenar el avance de la plaga "en la misma línea de lo que ya se permite en otros países de la Unión Europea".

Expansión imparable

El trips fue detectado por primera vez en Almería en 2020 en cultivos ornamentales y su incidencia en los campos se ha disparado desde 2022, primero en el Poniente y extendiéndose después en el Levante, hasta zonas como Alicante.

PUEDE INTERESARTE La subida de los combustibles como consecuencia de la guerra de Trump contra Irán dispara el precio de los alimentos básicos

Ante este avance, se han pedido autorizaciones excepcionales de productos ya usados en otros cultivos sin que se hayan observado, hasta el momento, avances en el registro de nuevas materias activas contra el trips. "Los fabricantes de fitosanitarios no indican qué materia activa debe solicitarse", han apuntado al respecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con ello, han alertado de la situación "crítica" que atraviesan los productores agrarios, quienes invierten en lucha biológica "con un sobrecoste considerable, sin que se obtengan resultados positivos". "Las consecuencias de no actuar a tiempo pueden ser, en este sentido, devastadoras", han advertido.

La presión de los agricultores

Germán, un joven agricultor de pimiento en Almería, explica en redes sociales la complicada situación que están sfuriendo y cómo afecta el trips, cuyo daño se extiende también al plano emocional: "No solo está dañando nuestros cultivos de pimiento, también nos está afectando psicológicamente".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asegura que en el sector se habla muy poco de la impotencia y la incertidumbre que sufren cuando una plaga afecta a su trabajo. "Nos está costando a la salud y al bolsillo, estoy obsesionado con el trips", lamenta.

Además, indica que algunos compañeros se han visto obligados a tener que arrancar sus plantaciones, de las que dependen muchas familias.

Qué es el trips y por qué invade el campo

Los trips son unos insectos alargados y diminutos que arrasan cultivos de frutas como cítricos, caquis o granadas y todo tipo de hortalizas, como está ocurriendo con el pimiento y, ahora también, con el pepino almeriense.

Es procedente de Sudáfrica y son tan voraces que destruyen tanto a la hoja como a la planta. Las plagas provienen de importacioones de países terceros y el cambio climático favorece y acelera su expansión.

La falta de lluvias ayuda a que las larvas proliferen y que los adultos sigan comiéndose los vegetales. La plaga comienza a proliferar en abril y alcanza su máxima presencia en octubre, también en los invernaderos.

El pimiento es el cultivo de mayor valor en la provincia de Almería con 12.700 hectáreas cultivadas en la campaña 2024-2025 y un valor de 1.432 millones de euros, con una cosecha de 913.000 toneladas.

El pasado año, la producción se redujo un 16% al retroceder un dos por ciente la superficie dedicada a esta hortaliza, hasta las 745.000 toneladas según datos de Asaja.

Si bien, sigue siendo el cultivo de referencia en la provincia de Almería seguido por el tomate y el pepino, ahora ya también en peligro por culpa de una plaga de trips incontrolable.