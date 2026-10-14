Ana Verdejo 14 OCT 2026 - 17:26h.

Los productos frescos son los que más subidas experimentan junto a los huevos

El aumento del precio de los combustibles dispara la inflación que roza el 5% en septiembre

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La subida de los precios sigue impactando en el bolsillo de los consumidores, especialmente cuando llega el momento de hacer la compra. En los mercados, las quejas son constantes y muchos compradores aseguran que cada vez necesitan más dinero para llenar la cesta.

“Es una barbaridad. Yo no sé ni dónde vamos a llegar. Porque lo que antes comprábamos con 50 euros ahora puede llegar hasta los 80, 90 o 100 euros”, lamenta una consumidora mientras realiza sus compras.

Los precios más afectados son los de los alimentos frescos

El encarecimiento afecta a numerosos productos, aunque algunos destacan especialmente. Es el caso de los alimentos frescos y, en particular, de frutas y verduras como el tomate. Los clientes aseguran que el aumento de los precios se nota cada vez más en los productos básicos. “Antes te arreglabas la verdura o la fruta con 40 o 50 euros, pero ahora a lo mejor son 60 o un poco más”, explica una compradora.

Tampoco escapan a la escalada de precios productos tan habituales como los huevos. Quienes compran grandes cantidades para ahorrar viajes al supermercado aseguran que el desembolso sigue creciendo. “Yo he comprado un cartón, para no estar comprando huevos a cada instante, y eso son casi 12 euros”, señala una clienta.

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El incremento del precio de los carburantes también está teniendo consecuencias en otros sectores, como el pesquero. Los profesionales del mercado explican que el coste del gasóleo repercute directamente en la actividad de la flota y, en consecuencia, en el precio final del pescado fresco. “A los marineros, si les sale más barata, tampoco les sale a cuenta ir a pescarla, porque los barcos que van a la gamba son los que más gasoil gastan, tienen que irse más lejos”, explica un pescadero.

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La subida de precios no se limita a la alimentación. También viajar dentro de España resulta cada vez más caro. Según indican desde una agencia de viajes, trayectos como A Coruña-Madrid o A Coruña-Barcelona han registrado incrementos de entre el 15 y el 20% respecto al año pasado.

Un aumento que obliga a muchos viajeros a buscar alternativas más económicas. “Si me quiero ir, por ejemplo, de Vigo a Madrid a visitar a mi novio, tengo que recurrir al tren o el autobús, porque hay billetes por 300 euros”, explica una joven.