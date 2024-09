El trip sudafricano, un voraz insecto que arrasa cultivos en Alicante

Este pasado mes de agosto ha habido otros 26 rechazos en total , según los datos recopilados por la Unió de Agricultores, que también reclama "de forma urgente" este tratamiento para aquellos países que no puedan garantizar la seguridad sanitaria de sus envíos.

Se trata del "único instrumento para frenar la posible entrada de una plaga de cuarentena". De los datos de agosto se incluye de nuevo la presencia de varios casos de Falsa Polilla (Thaumatotibia leucotreta), Mancha Negra (Phyllosticta citricarpa), Cancro de los Cítricos (Xanthomonas) o Sarna de los Cítricos (Elsinoe), "plagas todas ellas letales y no presentes en la citricultura europea, lo que significa que algunos países siguen sin ofrecer las garantías sanitarias necesarias en sus envíos".

A juicio de La Unió, las autoridades de la UE "deben incrementar la presión inspectora, realizar más controles en origen y adoptar el tratamiento de frío para todos aquellos países que no son capaces de garantizar la seguridad sanitaria de sus envíos, como es el caso de Turquía, Egipto, Sudáfrica, Zimbaue, Botswana o Swazilandia y algunos países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Uruguay o Colombia, fundamentalmente".

A la problemática de las plagas añade la "falta de reciprocidad" en materia fitosanitaria. "Hay que prohibir la entrada de todos aquellos productos importados que no cumplan con los compromisos del pacto verde europeo en su estrategia fitosanitaria. Hay que competir en igualdad de condiciones y no como hasta ahora. No podemos fomentar las importaciones mientras nuestros cítricos a veces se pudren en los árboles", ha asegurado Carles Peris.