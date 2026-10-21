Manuel Pimentel Málaga, 21 OCT 2026 - 04:30h.

Las familias afirman que sus hijos vuelven con hambre por la poca cantidad y la escasa calidad y sabor de la comida servida por la empresa de catering

Exigen a la Junta que se vuelva a elaborar la comida en la propia cocina del centro escolar

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La asignatura de comedor escolar se le está atragantado a los colegios andaluces este año. A los problemas con la falta de cocineros en varios centros de Cádiz a principios de septiembre y a la preocupación generada por algunos incidentes como la aparición de gusanos en el arroz en un colegio de Granada, se suman las quejas generalizadas en torno a la baja calidad de los menús que se sirven a los escolarizados.

Los padres y madres del CEIP Parque Clavero de Málaga encabezan una protesta por la escasa calidad y cantidad de comida servida por una empresa de catering a los alumnos. Por ello, han convocado una huelga para este viernes 23 de octubre con la que instan a las familias a no dejar a sus hijos en el comedor ese día.

"Nuestros hijos llegan todos los días con hambre", afirma a 'Informativos Telecinco' el portavoz del AMPA del Parque Clavero. Explica que el problema reside tanto en la nimia cantidad que componen las bandejas como en la baja calidad del producto, de pésimo sabor y aspecto. "Los niños muchas veces no se la comen porque dicen que está muy mala".

Los padres prueban de comida

Desde el AMPA detallan que llevan mucho tiempo corroborando lo que dicen sus hijos sobre la comida. "Hemos ido varios padres muchas veces para comprobar cantidades y verificamos que la comida es indigna", detalla Iván Esteban. Él, afirma, ha ido personamente durante dos semanas y media a diario para ver qué le ponen de comer a los menores.

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Aunque no dudan de que se cumpla con la legalidad y los estándares nutricionales, consideran que la comida no deja de ser nutricionalmente insuficiente en calidad y cantidad. "No es lo mismo un buen tomate, por ejemplo, que un tomate de baja calidad, de la peor variedad y que no sabe a nada, arroz vaporizado o un pollo insípido, industrial y procesado", detalla.

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Sistema de línea fría

El servicio de comedor funciona con el sistema de línea fría, en el que los alimentos se cocinan de forma centralizada, se enfrían rápidamente con un abatidor y se almacenan en bandejas de plástico termoselladas y refrigeradas. Después, se distribuyen a los comedores, donde se vuelven a recalentar justo antes de ser consumidos. Muchos padres ponen el foco también precisamente en ese tipo de envases: "Nos preocupa que coman microplásticos".

Otro aspecto que subrayan es que las bandejas de comida llegan a la mesa con las fechas de envasado y caducidad al límite: "Los alimentos se tiran varios días 'durmiendo' después de ser cocinados, perdiendo nutrientes y sabor", asegura Esteban.

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Recuerdan los padres que sus hijos comen cinco dias a la semana en los que se están alimentando mal durante todos los años que se encuentran escolarizados: "No los dejamos allí por gusto, es una cuestión de conciliación".

Vuelta a la cocina tradicional

Lo que exigen las familias de los alumnos de este colegio malagueño es que se vuelva a elaborar la comida insitu en el centro, que cuenta con una cocina propia que aseguran se encuentra "totalmente equipada y acondicionada".

En cuanto a los colegios que no tengan cocina piden, por la vía de urgencia, que se contemplen otras posibilidades o que se mejore la calidad de los menús. "No se debería escatimar en algo tan importante como la alimentación de los menores".

Por otro lado, el portavoz del AMPA del CEIP Parque Clavero ha querido dejar claro que los padres "están encantados con el colegio, tanto con el centro como con todo el personal, incluido el de cocina, ellos no tienen la culpa del producto que se sirve", aclara Iván.