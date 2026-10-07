Redacción Andalucía Granada, 07 OCT 2026 - 04:30h.

FACUA exige a la Junta que se revise la concesión de la empresa de cateríng tras las quejas por la calidad de la comida y el hallazgo de gusanos en un colegio de Granada

Una alumna encuentra larvas de gusanos en el arroz del comedor escolar de un colegio de Albolote, Granada

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Al problema de la falta de cocineros en muchos comedores escolares de Andalucía, el inicio del curso ha estado marcado por la aparición de gusanos en los menús de los escolarizados.

Hace unos días ocurría en el Colegio San Manuel, un centro concertado de Málaga, en el que los alumnos se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir que había gusanos en la sopa servida por el comedor del colegio durante el almuerzo.

A este episodio se suma el ocurrido en el CEIP Tinar, de Albolote en Granada. Esta vez, según publica el diario 'Ideal', se produjo otro inquietante hallazgo por parte de una niña, al encontrarse una larva de gusano en su comida, esta vez en el arroz servido por la empresa de cátering concesionaria del servicio, Mediterránea.

La repetición de estos problemas en un servicio tan necesario como sensible ha generado alarma e inquietud entre las asociaciones de madres y padres de los colegios andaluces, que están canalizando sus quejas y mostrando su preocupación a la Junta.

Quejas a Educación

La Federación de AMPAs Surco de Lucena (Córdoba), donde también ha habido incidentes en relación con la calidad de la comida, ha recibido muchas de estas quejas de familias preocupadas por la situación.

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Desde la federación han trasladado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Córdoba las quejas de las familias por el funcionamiento de los comedores escolares gestionados por Mediterránea de Catering, la empresa concesionaria del servicio de comedor escolar en unos 400 centros educativos de Andalucía.

En el caso de Lucena, se trataba de un plato de pisto acompañado de huevo duro "cuya presentación y contenido generaron preocupación, pues su preparación presentaba una salsa excesivamente líquida y una cantidad de contenido sólido prácticamente inexistente, con una muy reducida presencia de verduras", informan en un comunciado.

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La federación considera que la gravedad de los hechos van más allá de que se haya producido un mal servicio de manera puntual, ya que las quejas de padres y madres de diferentes colegios de toda la región por los menús que se sirven a los alumnos son constantes.

Expediente informativo

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente informativo a la empresa por las incidencias registradas en varios centros educativos con servicio de comedor para determinar “las medidas correctoras a implementar y si procede aplicar penalizaciones, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación del servicio”.

Por su parte, desde FACUA reclaman a la Junta que se revise la concesión del servicio de comedor escolar a Mediterránea de Catering "tras tener conocimiento de nuevas irregularidades" en menús servidos en tres centros educativos de la provincia de Córdoba

"La Junta no está controlando ni muchísimo menos los niveles de calidad que deberían haber, lo que está ocurriendo es muy grave y hay que tomar medias contundentes ante este tipo de prácticas impresentables", afirma a 'Informativos Telecinco' el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

Además, desde la asociación aseguran que los problemas llevan siendo denunciados por los padres y madres de distintos centros desde hace muchos meses, tanto por la baja calidad de la comida como por las cantidades insuficientes que se sirven.