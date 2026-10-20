Madrid, Cataluña y Murcia, a la cabeza del aumento de la tasa de pobreza laboral, según el informe de Oxfam Intermón

Pagar el alquiler o la hipoteca: un problema para más de un 10 % de los españoles en 2025

Compartir







Las conclusiones del último informe de Oxfam Intermón revelan que trabajar ya no significa estar fuera del riesgo de pobreza y la principal causa es el elevado precio dedicado a la vivienda. Según este estudio, 700.000 personas entran en situación de pobreza cuando pagan el alquiler. En total, los datos estima que tres millones de trabajadores viven en pobreza. El impacto es mucho mayor para las personas que viven de alquiler.

Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza, especialmente cuando el coste en vivienda absorbe cada vez más ingresos, expone Oxfam Intermón en el informe ‘Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral’. Una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza tras pagar la renta.

PUEDE INTERESARTE El clamor por una huelga general marca las manifestaciones por la vivienda en toda España

El 11,48 % de los trabajadores se encuentran en situación de pobreza laboral, unos 2,2 millones, con datos de 2024. Son aquellas personas que viven con unos ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en el caso de un hogar unipersonal, y de 25.663 euros en los formados por dos adultos y dos niños.

La tasa de pobreza laboral: 15,49%

Si se incorpora el coste de la vivienda -restando de sus ingresos el alquiler, la hipoteca y el IBI si lo hay-, otras 770.000 personas con empleo caen por debajo de ese umbral que define esa situación de pobreza laboral y serían 3 millones el total de trabajadores pobres una vez pagados esos gastos. La tasa de pobreza laboral se elevaría hasta el 15,49 %.

PUEDE INTERESARTE Desahucian a una mujer y sus dos hijos menores de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

El impacto de los costes de vivienda varía entre comunidades, con Madrid a la cabeza del aumento de la tasa de pobreza laboral, seguida de Cataluña y Murcia.

El informe publicado este martes muestra cómo la pobreza laboral se ha cronificado (11,64 % en 2022, 11,57 % en 2023 y 11,48 % en 2024) pese a que el PIB ha crecido en tres años más de un 6 % y estima que a este ritmo se tardarían 59 años para converger con la media europea (8,2 %).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La vivienda golpea sobre todo a quien alquila" que cae en ‘la trampa del alquiler’: "Como alquilo caro, no ahorro y no puedo comprar", explica Alejandro García-Gil, responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón. "Se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan", advierte.

Tras pagar la vivienda, el 34 % de los trabajadores son pobres

El impacto del coste de la vivienda es especialmente intenso en el caso del alquiler a precio de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral se sitúa ya en el 19,35 %, después casi se duplica, subiendo al 34,08 %.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La situación contrasta con los trabajadores que tienen casa en propiedad. Después de pagar los gastos, la tasa de pobreza laboral es del 10,22 % entre los que están pagando una hipoteca y del 7,95 % si ya la tienen pagada.

Solo un 3,45 % vive en alquiler por debajo del mercado, frente al 17,35 % en alquiler de mercado: seis veces más personas están expuestas a los alquileres caros, alerta Oxfam Intermón.

Los que más sufren esta situación son los trabajadores en el empleo doméstico, también en cuidados, después los trabajadores de la agricultura y en el tercer puesto, la hostelería.

Se concentra en migrantes y en sectores esenciales con poco poder de negociación, explica García-Gil. La pobreza laboral es del 31,4 % entre los trabajadores extranjeros de fuera de la UE, frente al 8,7 de los que tienen nacionalidad española. Además, aumenta para los extracomunitarios un 1,9 % mientras que baja para el resto.