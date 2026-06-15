Investigan a un médico de Santiago por una supuesta agresión sexual a una paciente

Claudia Barraso Europa Press 15 JUN 2026 - 19:14h.

Los hechos denunciados, entre 2019 y 2021, consistieron en comentarios inapropiados y tocamiento

Abandona el hospital de Burgos la enfermera que denunció a un médico por agresión sexual en una boda en 2025

Compartir







El Juzgado de Violecia Sobre la Mujer de Santiago está investigando a un médico de familia denunciado por una supuesta agresión sexual a una paciente. Según recoge la denuncia, avanzada por 'elDiario.es', los hechos alegados por la mujer sucedieron en distintas ocasiones entre 2019 y 2021, y consistieron en comentarios inapropiados y tocamientos, siempre según la versión de la denunciante.

Desde el área sanitaria de Santiago han expresado a Europa Press el "máximo respeto por el procedimiento judicial en curso", y han garantizado el "interés por colaborar" del Sergas. A este respecto, han confirmado que las autoridades judiciales requirieron "una información puntual que ya fue facilitada", pero aseguran "desconocer los hechos causantes" que motivan la investigación, por lo que, añaden, "no se realizarán valoraciones".

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santiago de Compostela está investigando una denuncia por una presunta agresión sexual contra un médico del Centro de Saúde de Galeras. La supuesta víctima ha atribuido al facultativo varios episodios de carácter inapropiado, desde comentarios de contenido sexual hasta supuestos tocamientos.

Preguntas, comentarios y gestos de carácter sexual

Los hechos, según ha reflejado la paciente en la denuncia y ha recogido el mismo medio, se habrían producido entre 2019 y 2021, cuando el médico le realizó preguntas y comentarios insistentes sobre prácticas sexuales que no guardaban relación con el motivo de la consulta. Además, relata que durante la consulta presencial que tuvo con el médico por un bulto en el cuello, también mantuvo una conversación personal y que incluso le llegó a hacer gestos de contenido sexual.

También le realizó una exploración física durante la que pidió que se quitase la ropa de cintura para arriba y le realizó tocamientos que la denunciante ha considerado ajenos a cualquier finalidad médica. La víctima ha referido haberse sentido bloqueada, nerviosa y que incluso le hizo abandonar la consulta. En agosto de 2021 llegó a cambiar de médico de cabecera.