La mujer, que tiene una incapacidad laboral total, reclama a su padre una pensión económica

Un juzgado de Sevilla reconoció la paternidad del empresario hace dos años

Compartir







Una mujer de Sevilla, con una incapacidad laboral total y sin recursos económicos, ha presentado una denuncia contra su padre, de 90 años y propietario de más de 100 viviendas, al que reclama una pensión, después de demostrar judicialmente que es su hija biológica.

El abogado de la mujer, Fernando Osuna, ha explicado a EFE que el padre es un empresario que, a sus 90 años, mantiene un centenar de inmuebles entre Sevilla, Huelva, Madrid y Londres, aunque la denunciante no ha podido tener acceso a ningún beneficio económico que le correspondería después de demostrar por vía judicial en 2024 que es hija suya, aunque este nunca la reconoció.

La reclamante tiene 45 años, padece una incapacidad laboral total, reconocida por la Seguridad Social, y es beneficiaria de unos 700 euros mensuales con la que apenas puede vivir.

Su madre murió hace más de 30 años “y ella ha visto cómo sus hermanos viven con todo tipo de lujos, mientras que ella lo pasa muy mal para llegar a fin de mes”.

El empresario ha pasado muchas propiedades a nombre de sus otros hijos reconocidos

El letrado que, desde hace tiempo, la hija está controlando los bienes de su padre, y ha comprobado que muchos de ellos ya están a nombre de sus hermanos. También está en contacto con entidades inmobiliarias e inversoras para vender sus derechos hereditarios como expectativas, que pronto serán derechos consolidados.

PUEDE INTERESARTE La justicia revoca el testamento de un empresario que le dejó una herencia millonaria a su esposa tras aparecer una hija extramatrimonial

Osuna ha recordado que el derecho español defiende los derechos hereditarios y contempla la nulidad de las operaciones jurídicas de ventas ficticias y donaciones de padres en perjuicio de los hijos extramatrimoniales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En algunas ocasiones, “estos padres han llegado a acuerdos con estos hijos marginados en sus derechos para evitar juicios muy costosos y que producen mucho desgaste”, lo que el abogado espera que también se pueda formalizar en esta ocasión.