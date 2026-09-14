Claudia Barraso 14 SEP 2026 - 19:51h.

La mujer falleció en 2018 a los 80 años y dejó a un único sobrino más de 800.000 euros y varias casas en herencia

Un piso y 18.300 euros: la herencia que deja una vecina a Psiquiatría del hospital de Ourense y a la Asociación contra el Cáncer

Compartir







Las discusiones familiares por una herencia suelen ser algo bastante común en las personas, pero lo que le sucedió a una familia italiana va mucho más allá. La tía dejó 800.000 euros a uno de sus sobrinos, un hombre de alrededor de 30 años que ahora es propietario de varias casas y de toda esa fortuna.

La mujer falleció en 2018 y el sobrino se hizo con toda la herencia que ella le había dejado en su testamento. No parecía que ninguno de los miembros de su familia pusiera algún obstáculo, pero ha sido ahora cuando el resto de los sobrinos han alegado que el testamento fue manipulado aprovechando que la tía “sufría graves problemas de visión”, según recoge el medio ‘El Corriere’.

PUEDE INTERESARTE Un hijo no reconocido consigue a los 84 años el derecho a la herencia de su padre, fallecido en 1963

Aun así, los jueces de Módena y los del Tribunal de Apelación de Bolonia han rechazado la petición del resto de sobrinos que quedaron excluidos de la gerencia, por lo que la herencia sigue estando en manos del único heredero hasta ahora considerado, ya que la sentencia le considera como “absolutamente legítimo”.

Alegan una enfermedad ocular que le impidió redactar el testamento

Pese la sentencia, los familiares siguen alegando que su tía sufría una enfermedad ocular conocida como “maculopatía exsudativa” por la que el testamento no pudo ser redactado por ella misma, sino que hubo una persona con ella en el momento de la escritura del testamento. Por ello piden la “invalidez del testamento y apertura de la sucesión legítima”, considerando que la mujer no tenía marido y tampoco hijos.

PUEDE INTERESARTE La justicia revoca el testamento de un empresario que le dejó una herencia millonaria a su esposa tras aparecer una hija extramatrimonial

Sin embargo, el informe policial dice que “el testamento está redactado por una sola mano, procediendo a las comparaciones entre la caligrafía del testamento y la caligrafía manuscrita”. Por eso, aseguran que “debido a la presencia de numerosos elementos de correspondencia y a la ausencia de elementos sustanciales de diferencia, el estamento en cuestión es, en términos de texto, fecha y firma manuscrita, redactado por la mujer”.