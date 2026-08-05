El hombre falleció en 2020 y cuatro años después el tribunal reconoció los derechos a la nueva heredera

Un hijo no reconocido consigue a los 84 años el derecho a la herencia de su padre, fallecido en 1963

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La historia parece sacada de una película, pero es lo que ha ocurrido en la ciudad italiana de Bolonia. La justicia ha revocado el testamento millonario de un empresario que al morir dejó todo a su esposa de toda la vida, después de que apareciera una hija, fruto de una relación extramatrimonial y reclamara lo que le pertenecía, como legítima heredera. Ahora, tendrán que repartirse bienes valorados en 1,8 millones de euros.

La herencia, valorada en unos 1,8 millones de euros se convirtió en el centro de esta disputa legal llena de giros inesperados que comenzó en 2019 cuando un empresario de la provincia de Bolonia hizo un testamento dejando todos sus bienes a su esposa, con la que había tenido una hija que había fallecido años atrás, según el incidente publicado por el Corriere della Sera.

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El hombre falleció en 2020 y el notario hizo pública sus últimas voluntades sin ningún contratiempo, pero cuatro años después se produjo el primer sobresalto cuando una hija natural del empresario reclamó ante un Tribunal de Bolonia, parte de la herencia que le correspondía.

El caso judicial se reabrió ante la petición de la mujer, ya que en Italia, como en España no es posible desheredar a una hija: esta reclamó la anulación del testamento y la reapertura de la sucesión, así como que se congelaran los bienes heredados por la viuda.

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El Tribunal de Bolonia obliga al reparto de la herencia ante la existencia de una hija

La jueza Laura Fioroni, de la Primera Sección Civil del Tribunal de Bolonia, ha determinado en su dictamen que la existencia de una hija no reconocida "es irrelevante", pero la modificación objetiva de la estructura familiar por esta causa es lo que marca la diferencia y prevalece sobre todo lo demás.

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La sentencia firme desde el 29 de octubre de 2024, que declara a la hija natural del testador, "produce los mismos efectos que el reconocimiento y constituye la base para la revocación automática del testamento". Con esto, queda sin valor el testamento del empresario y todo lo que vale y brilla tendrá que repartirse, como manda la ley, entre la viuda y la descendiente directa del hombre.

El juez constató el valor del patrimonio del empresario en el momento de su fallecimiento: varios bienes inmuebles, muebles y objetos personales y como no ha sido tasado oficialmente, se ha requerido una tasación para valorar la totalidad del mismo.

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El Tribunal de Bolonia designó a un tasador para cuantificar con precisión la herencia a repartir. La viuda mantendrá su derecho a residir en su domicilio conyugal, y las interesadas se verán las caras el próximo 3 de noviembre para el intento de conciliación obligatorio, antes de la resolución definitiva sobre el reparto exacto de la herencia millonaria.